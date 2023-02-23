Кількість зареєстрованих минулоріч компаній в Україні стала найменшою за 13 років, – дослідження

Упродовж 2022 року кількість нововідкритих компаній у порівнянні з 2021 роком скоротилася на понад 50% – з 42,1 тис. до 20,8 тис. Такий показник є антирекордом за кількістю реєстрацій за принаймні останні 13 років.

Про це свідчать дані дослідження YouControl Market.

Водночас фізосіб-підприємців у 2022 році було зареєстровано на 32,1% менше, ніж роком раніше – 201,3 тис. І хоч це найбільший спад кількості реєстрацій ФОП у відносному вимірі, в абсолютних показниках річних реєстрацій виявилось все одно більше ніж у період 2011-2016 років.

Загалом упродовж воєнного часу, з 24 лютого 2022 по 12 лютого 2023 року, в Україні було зареєстровано 17,1 тисяч нових компаній та 178,5 тисяч ФОПів.

Найменша кількість реєстрацій бізнесу у воєнному році була у березні 2022-го – всього 14 нових компаній і 2 050 нових ФОПів. Після цього почалось стрімке відновлення темпів відкриття нового бізнесу чи переоформлення старого на нові юридичні особи. Максимум досягли у вересні – 2 082 компаній і 20 298 нових ФОПів.

За словами аналітиків, фундаментальними передумовами для старту економічного відновлення стали: звільнення від окупації північних регіонів навесні у перші місяці агресії, а також адаптація бізнесу в умовах воєнно-фінансової підтримки союзників.

Зокрема, відновленню сприяло налагодження логістичних маршрутів і перезапуск чорноморського експорту по "зерновому коридору". Оптимізму бізнесу також надавали значні успіхи ЗСУ в деокупації Харківщини на початку осені.

Найпоширенішими секторами новостворених ФОПів за воєнний час стали:

комп’ютерне програмування (20,9 тис.). Тобто майже 12% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (6,2%);

вантажний автомобільний транспорт (5%).

Підприємства, що відкривалися протягом року повномасштабної війни, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі – 7,7% підприємств зі всіх новостворених. Також популярними серед компаній були вирощування зернових, бобових і олійних культур (5,4%) та надання в оренду нерухомого майна (4,1%).

Найбільша кількість нововідкритих бізнесів від початку запровадження воєнного стану до була зареєстрована у Києві – 36% новостворених компаній і 15% ФОПів. Далі йдуть Львів – 9,2% нових компаній та 8,6% ФОПів, та Дніпро – 7,6% підприємств та 8% ФОПів.