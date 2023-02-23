У Європі та США розслідують зростання експорту в сусідні з Росією країни через санкції, – FT

Значне зростання торгівлі з країнами, що є сусідами з Росією, викликає питання щодо того, чи потрапляли продукти, на які поширюються санкції, в країну через "чорний хід".

Про це Financial Times повідомив нещодавно призначений уповноважений ЄС із санкцій Девід ОʼСалліван, передає Forbes. Торгівля ЄС з країнами, включаючи Центральну Азію та Кавказ, підскочила зі збільшенням їх продажів до Москви.

"Ми спостерігаємо різке скорочення торговельних потоків з ЄС до Росії і незвичайні сплески торгівлі з іншими третіми країнами, особливо з тими, що перебувають у безпосередній близькості до Росії", – сказав він.

ОʼСалліван не став називати окремі країни, наголосивши, що справа дійшла до розслідування змін у торгових потоках.

За його словами, ЄС і партнери, включаючи США та Велику Британію, мають намір поділитися інформацією про можливе ухилення від санкцій на зустрічі в четвер, 23 лютого, оскільки вони прагнуть посилити контроль.

Згідно з аналізом Європейського банку реконструкції та розвитку, Вірменія та Киргизстан входять до країн з різким збільшенням західного імпорту та експорту до Росії. Експорт Туреччини до Росії також зріс.

За даними ЄБРР, які розкривають вплив санкцій, експорт із ЄС, США та Великої Британії до Росії впав більш ніж удвічі у період із травня по липень минулого року з поправкою на інфляцію порівняно із середнім показником за 2017-2019 роки.

Але це падіння збігається з більш ніж 80%-м стрибком продажів з Європи та США до Вірменії та Киргизстану. Ці дві країни, у свою чергу, більш ніж подвоїли свій експорт до Росії за той же період, що вказує на можливе відхилення торгівлі за новими маршрутами, йдеться у повідомленні банку.

Експорт продукції, включаючи автомобілі, електроніку, сільськогосподарську техніку та насоси, з ЄС до Середньої Азії збільшився, переважно за рахунок Казахстану, додали в банку.

Однією з можливих причин зміни структури торгівлі є те, що західні компанії добровільно відмовляються від прямих продажів до Росії навіть якщо товари не підпадають під санкції.

Однак Беата Яворчик, головний економіст ЄБРР, заявила, що також збільшилися потоки товарів, які можуть "потенційно" підпадати під санкції. Деякі імпортні товари можуть мати подвійне призначення. Через кілька місяців після початку війни українська армія почала повідомляти, що деякі мікросхеми, виявлені у захопленій російській військовій техніці, були перероблені з побутових приладів.

За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, Китай також втрутився, щоб заповнити порожнечу, залишену західним експортом, у тому числі за рахунок постачання в країну дедалі більшої кількості напівпровідників.