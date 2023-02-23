Американська компанія Vast, яка будує космічну станцію, купила стартап з українською командою

Американська компанія Vast, яка планує побудувати приватну космічну станцію на земній орбіті, купила стартап Launcher.

Про це йдеться в заяві компанії, передає AIN.ua.

За даними українського Forbes, інженерна команда Launcher та його головний конструктор – з України.

Вся команда Launcher перейде до компанії-покупця. 14 українських співробітників стартапу, яких через повномасштабну війну релокували до нового офісу в болгарській Софії, також працюватимуть на Vast.

Засновник стартапу Макс Хаот стане президентом Vast. Сума угоди невідома. Але в останньому раунді на $11,7 млн у червні 2021 року Launcher оцінили в $46,7 млн.

Після угоди Vast отримає розробки Launcher: орбітальний тягач Orbit та ракетний двигун E-2. Стартап припинить розробку ракети Light.

Американець бельгійського походження заснував Launcher 2017 року. Стартап залучив $16,3 млн венчурних інвестицій, а також фінансування у $1,5 млн від Повітряних сил США.

У стартапу був інженерний офіс в Дніпрі, а його ключовий технічний спеціаліст, головний дизайнер Launcher Ігор Нікіщенко понад 30 років пропрацював у конструкторському бюро "Південне".