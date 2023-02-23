Білл Гейтс став акціонером пивоварного холдингу Heineken, який досі працює в Росії

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс придбав міноритарний пакет акцій власника одного з найбільших у світі пивоварного холдингу Heineken вартістю $902 мільйони.

За даними нідерландського регулятора AFM, Гейтс минулого тижня придбав 3,8% Heineken Holding, більшу частину з них він купив особисто, а ще частину – через фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trust, повідомляє Bloomberg

Гейтс придбав акції у той самий день, коли Fomento Economico Mexicano SAB розпочала продаж активів на суму 3,7 мільярда євро, включно із своєю часткою у Heineken.

Heineken Holding контролює 50% Heineken NV, виробника однойменного пива, а також напоїв під брендами Amstel, Moretti та Sol серед інших.

Довірчий фонд Білла та Мелінди Гейтс також інвестував у голландський онлайн-магазин Picnic BV і володіє 1,34% акцій голландського виробника добрив OCI NV.

Читайте також: У Росії скаржаться на дефіцит рефрижераторів

Як повідомлялося, напередодні нідерландський пивоварний концерн Heineken був змушений виправдовуватися через те, що досі продовжує роботу в Росії. В компанії заявили, що не відмовилися від продажу свого російського бізнесу, однак цей процес гальмується через пошук підходящого покупця та необхідність зберегти роботу для російських працівників.

Водночас Heineken визнала, що її російський бізнес продовжує працювати, виробляти продукцію під міжнародними брендами компанії і запускати нові продукти.

Heineken оголосила про плани продати бізнес у РФ ще у березні 2022 року, там їй належить сім пивоварень, які виробляють пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та іншими.