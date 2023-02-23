Росія зменшить експорт нафти із західних портів на 25%, – Reuters

Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів до 25% у березні порівняно з лютим, перевищуючи оголошені скорочення видобутку в спробі підняти ціни на свою нафту.

Про це повідомили три джерела на російському нафтовому ринку, однак Міністерство енергетики Росії від коментарів відмовилося, пише enkorr.

Як повідомляється, Росія вже оголосила про плани скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д) у березні, що становить 5% видобутку, або 0,5% світового виробництва.

Російські офіційні особи заявили, що добровільне скорочення видобутку в березні триватиме один місяць і відбудеться після початку обмеження цін на російську нафту на Заході 5 грудня і на нафтопродукти – 5 лютого. Скорочення буде здійснено з рівня видобутку в січні.

Наразі Росії вдалося переспрямувати більшу частину свого експорту нафти з Європи до Індії, Китаю й Туреччини, які із задоволенням розкуповували дешеві барелі та ігнорували санкції Заходу.

Але Москва намагається змінити маршрут експорту нафтопродуктів з Європи після того, як індійські, китайські й турецькі нафтопереробники заполонили ринок паливом, виробленим із російської нафти.

Представники Казначейства США заявили, що рішення Росії скоротити видобуток нафти відображає її нездатність продати всю свою нафту.

"Зменшення експорту видається глибшим, ніж заплановане скорочення видобутку. Це може допомогти підвищити ціну на російську нафту", – сказало одне з джерел.

Група промислово розвинутих країн G7 погодилася встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Останніми тижнями російська нафта торгується нижче рівня через різкі знижки й високі тарифи на фрахт. Світові базові ціни на Brent торгуються на рівні вище від $80 за барель.

Російські чиновники заявили, що відмовляться продавати нафту країнам, які дотримуються обмежень, і пообіцяли вжити заходів для зменшення знижок.

Перше джерело повідомило, що "Транснєфть" повідомила принаймні дві нафтові компанії, що в березні із західних портів буде виділено на 20-25% менше вантажів, ніж вони просили.

Скорочення в портах "Приморськ" і "Усть-Луга" на Балтійському морі й "Новоросійськ" на Чорному морі становитимуть чверть лютневих обсягів, хоча деякі коригування ще можуть бути внесені, повідомило інше джерело.

"Зменшувати експорт з Тихого океану не планується", – сказало перше джерело.

За даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні. Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

росія зазвичай експортує до 10 млн тонн на місяць, або 2,5 млн барелів на день (б/д) Urals із приморська, усть-луги й новоросійська, і скорочення на 25% становитиме цілих 625 тис. б/д, якщо це підтвердить "транснєфть" і погодять нафтові компанії.