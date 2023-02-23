БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада створила комісію з розслідування відчуження держвласності України за кордоном

рада

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) щодо розслідування можливого порушення законодавства при відчуженні об’єктів державної власності України, розташованих за кордоном.

За відповідну ухвалу №8112 проголосував 301 народний депутат на засіданні парламенту 23 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови, одне з основних завдань створеної ТСК – встановлення реальних зарубіжних активів, які перейшли у власність України після розпаду СРСР та аналіз їх використання.

Очолив ТСК народний депутат Федір Вениславський (фракція "Слуга народу").

