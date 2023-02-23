Рада створила комісію з розслідування відчуження держвласності України за кордоном
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) щодо розслідування можливого порушення законодавства при відчуженні об’єктів державної власності України, розташованих за кордоном.
За відповідну ухвалу №8112 проголосував 301 народний депутат на засіданні парламенту 23 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови, одне з основних завдань створеної ТСК – встановлення реальних зарубіжних активів, які перейшли у власність України після розпаду СРСР та аналіз їх використання.
Очолив ТСК народний депутат Федір Вениславський (фракція "Слуга народу").
