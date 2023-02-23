"Укргідроенерго" планує встановити energy storage на ГЕС до кінця 2024 року

"Укргідроенерго" планує завершити реалізацію проєкту встановлення гібридних систем виробництва електроенергії (систем накопичення е/е – СНЕ, energy storage) та сонячних електростанцій – СЕС) на українських гідроелектростанціях до кінця 2024 року.

"Ми перебуваємо в процесі реалізації цих проєктів, хоча через воєнні дії змушені були переглянути певні моменти. Наразі проводимо розробку техніко- економічного обґрунтування по energy storage і в наших планах до кінця 2024 року завершити реалізацію цього проєкту, який, до речі, стане найбільшим у Європі", – повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, проєкт передбачає встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії для розширення можливостей "Укргідроенерго" щодо надання допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти, а також 63,9 МВт сонячних станцій як додаткового джерела власних потреб ГЕС і для зарядження систем накопичення електроенергії.

Сирота зазначив, що це – інноваційні технології, основне завдання яких – оптимізація роботи ринку електроенергії шляхом вирівнювання графіка її споживання та виробництва.

"Вони допоможуть згладжувати небаланси зеленої генерації, яка сильно залежить від погоди. У таких промислових акумуляторах можна буде накопичувати енергію, коли її багато, та використовувати її в періоди дефіциту", – пояснив він.

Також Сирота повідомив, що зараз "Укргідроенерго" працює з європейськими партнерами над пілотним проєктом будівництва електролізера на базі ДніпроГЕС, який дозволить виробляти 210 кубометрів, або 450 кг, "зеленого" водню на день.

"Ми очікуємо, що позитивні результати впровадження цього проєкту сприятимуть новим партнерствам з міжнародними компаніями для подальшої співпраці, що дасть можливість у подальшому реалізувати більш масштабні проєкти", – зазначив він.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії складає 6 208,3 МВт.