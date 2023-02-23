Масові звільнення у світових гігантах: Meta може понизити керівників до посад нижчого рівня

Материнська компанія Facebook – Meta – готується до нової хвилі скорочень штату. HR-менеджерів, юристів, фінансових експертів та топменеджерів залучають до розробки планів щодо зниження ієрархії компанії в рамках реорганізації.

Meta планує перевести деяких керівників на посади нижчого рівня без прямого підпорядкування, згладжуючи рівні управління між генеральним директором Meta Марком Цукербергом і стажерам компанії, пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Також очікується, що працівники, чиї робочі місця перепрофілюють, самі звільняться, що призведе до скорочення штату компанії за замовчуванням.

Крім орієнтації на менеджерів, компанія також розглядає більш традиційні скорочення, включно зі скороченням деяких проектів і робочих місць.

Зазначається, що зміни, які спрямовані на підрозділи в компанії та в усьому світі, можуть не відбутися в один день, але, ймовірно, поширяться на компанію в найближчі місяці.

Це відбувається після того, як Цукерберг спробував запевнити працівників, що він "не очікує нових звільнень" після того, як компанія скоротила 11 тис. робочих місць – приблизно 13% своєї робочої сили – в листопаді.

Тоді Цукерберг сказав решті співробітників, що компанія зробила суттєве скорочення, щоб "звести до мінімуму ймовірність масштабних звільнень, подібних до цього в осяжному майбутньому".

Бізнес Meta, який покладається на рекламу, особливо сильно постраждав від постійного потоку економічних проблем. Деякі цифрові рекламодавці скоротили витрати, оскільки інфляція продовжує створювати нестабільність ринку, а компанія переоцінила майбутнє зростання ринку електронної комерції.

Meta також зазнала удару, коли Apple запровадила нові обмеження конфіденційності, які змусили розробників додатків явно просити користувачів відстежувати їх онлайн-активність, що погіршило здатність гіганта соціальних мереж пропонувати цільову рекламу.

Раніше повідомлялося, що Meta затримує затвердження бюджетів через плани нових скорочень.

Як повідомлялося, останнім часом великі ІТ-компанії активно скорочують штат, готуючись до очікуваного спаду у світовій економіці. Так, понад 95 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили свої місця з початку 2023 року.