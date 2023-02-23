Країни ЄС не змогли домовитися про нові санкції проти Росії в обіцяний строк, – Reuters

Країни Європейського Союзу в четвер знову не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, таким чином, вони не набудуть чинності у запланований строк до річниці початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на у дипломатичні джерела у Брюсселі.

За словами співрозмовників агентства, ухвалення нового пакета антиросійських санкцій блокує Польща, яка виступає проти винятків із запропонованого Єврокомісією обмеження на імпорт ЄС російського синтетичного каучуку.

Польські дипломати пояснюють, що ці винятки настільки великі, що зроблять санкції неефективними.

Джерела агентства стверджують, що винятки планувалося зробити для Італії, їх підтримувала Німеччини.

За даними Reuters, представники держав-членів ЄС планують знову обговорити ці питання рано вранці у п'ятницю, 24 лютого.

Читайте також: Україна закликає включити до наступного пакету санкцій алмазну індустрію Росії, – Шмигаль

Запропонований пакет Єврокомісією десятий пакет санкцій проти РФ охоплює обмеження торгівлі з РФ на суму понад 10 мільярдів євро, включаючи заборону на імпорт російського каучуку. Санкції також мають обмежити експорт до Росії технічного обладнання та запчастин, які Москва може використовувати для виготовлення зброї.

Єврокомісія також пропонує зобов'язати країни блоку відстежувати російські заморожені активи, однак деякі країни відмовилися встановлювати відповідальність за неподання такої звітності.

Читайте також: Євросоюз готує санкції проти російського "Альфа-Банку" та страхових компаній, – ЗМІ

Як повідомлялося, за даними європейських ЗМІ, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Це також затримує ухвалення десятого пакету санкцій проти ЄС.

Орбан знову вимагає, щоб із санкційного списку ЄС вилучили чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду, на який продовжуються санкції, з шести до 12 місяців.