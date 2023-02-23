Польща почала встановлювати протитанкові загородження на кордоні з Росією та Білоруссю. ФОТО

Польща почала укріплення своїх кордонів з Росією та Білоруссю за допомогою протитанкових загороджень.

"Ми розпочали превентивне посилення безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування. Перші укріплення вже розгортаються на кордоні з Калінінградською областю", – повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Європейська правда.

Кордон Польщі з Калінінградською областю має довжину близько 200 кілометрів. Польща також хоче встановити протитанкові бар'єри вздовж 418-кілометрового кордону з Білоруссю.

Влітку минулого року у Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю. Довжина паркану майже 190 км.

Крім того, Польща в березні планує розпочати будівництво паркану з електронним бар’єром на кордоні з Калінінградською областю.





