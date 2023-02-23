Ціни на матеріали для ремонту доріг в оцінках "Укравтодору" підскочили за рік на 71%

Середні ціни на основні будівельні матеріали для ремонту доріг станом на січень 2023 року в середньому є на 71% вищі, ніж у січні 2022 року.

Про це свідчать підрахунки ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна" на основі даних, отриманих від служб автомобільних доріг, пишуть Наші гроші.

Зокрема, найменше за рік зросли ціни на металеве бар’єрне огородження (на 14-29%), цемент (30%), металопрокат (33-39%).

Найбільше подорожчав кубовидний щебінь – у 2-3 рази, ціни на асфальт зросли на 60-80%.

Нагадаємо, на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект №9027. Ним пропонується дозволити "Укравтодору" на 50% піднімати ціну договорів на ремонт доріг, які були укладені з липня 2020 року по 24 лютого 2022 року. За даними "Наших грошей", учасники ринку лобіюють відміну 50% обмеження підняття договорів, посилаючись на збільшення ринкових цін.