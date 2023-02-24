Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції проти РФ у річницю вторгнення в Україну

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти РФ у річницю повномасштабного вторгнення в Україну, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба уряду..

Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції і заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 компаній.

Нові обмеження ввели проти російських міністрів, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, трудові ресурси, міграцію та охорону здоров'я.

Також під санкції потрапили концерн "Калашников", один із найбільших російських виробників зброї, розробник підводних човнів "Адміралтейські верфі", авіаційна компанія "Туполєв", ракетне конструкторське бюро імені академіка В.П. Макєєва і "Курганмашзавод".

Австралїя також оголосила, що надасть Україні додаткові безпілотні авіаційні системи. Ці системи забезпечують розвідку, спостереження та рекогносцировку поля бою для українських збройних сил.

Крім того, сьогодні у Великій Британії перша ротація з близько 200 українських новобранців закінчить військову підготовку за підтримки військовослужбовців Сил оборони Австралії.

Водночас уряд Нової Зеландії оголосив про санкції проти 87 росіян.

"Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій", – наголосила міністерка закордонних справ країни Наная Махута.

До цієї групи входять політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близьке оточення Путіна.

Санкції також запровадили проти членів Центральної виборчої комісії РФ, які намагалися узаконити напад на суверенітет України шляхом проведення фіктивних референдумів у незаконно анексованих регіонах України.