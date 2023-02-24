Ворог пошкодив трубопровід у Херсоні, без тепла залишилися 600 будинків, – Зеленський

Унаслідок чергової ворожої атаки по Херсону росіяни пошкодили магістральний трубопровід, який забезпечував опаленням близько 600 будинків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей", – зазначив він.

За словами очільника держави, ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла.

"І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", – підкреслив Зеленський.