Експорт товарів, банки та еліта: Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ

Влада Великої Британії оголосила про новий пакет санкцій та торговельних заходів проти РФ. У ньому обмеження щодо 92 російських фізичних та юридичних осіб. Загальна кількість підсанкційних осіб вже перевищила 1500.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

Зазначається, що обмеження передбачають зокрема заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала у військових цілях. Серед них – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані у тому числі у виробництві безпілотників.



Під нові санкції потрапили чотири банки – "Уралсіб", "Санкт-Петербург", "Зеніт" і МТС-банк. Як наголосили в уряді, ці заходи мають ще більше ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи та допомогти Великій Британії та партнерам запобігти обходу санкцій.

Також у санкційні списки потрапили 34 особи, пов’язані з великими оборонними підприємствами "Ростєх" та "Алмаз Антей", 20 топменджерів "Газпрому" та "Аерофлоту", шість російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки.

Обмеження також запровадили проти 5 іранських посадовців в Qods Aviation Industry – компанії, що виробляє безпілотники, які використовуються в Україні.

Персональні санкції також ввели проти:

Матіаса Варнінга – виконавчого директора Nord Stream 2, раніше члена правління у "Транснєфті" і "Роснєфті", якого називають близьким другом Путіна;

Любові Кабаєвої – матері російської гімнастки Аліни Кабаєвої;

Олексія Дюміна – губернатора Тульської області, колишнього співробітника служби безпеки Володимира Путіна та ексзаступника міністра оборони.

Андрія Козака – сина колишнього віцепрем’єра, близького соратника Путіна Дмітрія Козака.

На додачу до експортних обмежень товарів, які РФ використовує для ведення війни, Лондон забороняє також імпорт 140 товарів, включно із залізом та сталлю, обробленими у третіх країнах.

Окрім того, Велика Британія розширить раніше запроваджені санкції щодо Криму та ОРДЛО на окуповані Росією райони Херсонської та Запорізької області.