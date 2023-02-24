Кабмін зменшив кількість підстав для проведення закупівель в обхід системи Prozorro

Кабінет міністрів переглянув перелік запроваджених на час військового стану виключень, які дозволяють проводити державні закупівлі без проведення прозорих тендерів.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови №1178 від 12 жовтня 2022 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Цим рішенням ми суттєво скоротили перелік виключень, коли дозволяється укладати прямі договори без тендеру, зобов'язали публікувати більше інформації про прямі закупівлі. Також ми закликаємо усіх замовників максимально відповідально ставитися до тендерного процесу і докладати максимум зусиль для забезпечення конкуренції в торгах", – наголосила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Зокрема, були прийняті наступні основні зміни:

пункт 4 постанови виклали в новій редакції та передбачили умови публікації замовниками звіту про виконання договору про закупівлю в електронній системі закупівель (ЕСЗ);

зменшено кількість підстав для здійснення закупівель без використання Prozorro;

уточнили, яку інформацію замовники можуть не публікувати в річних планах закупівель та в оголошенні про торги у разі, якщо така інформація несе загрозу безпеці;

зобов'язали публікувати тексти договорів та всі додатки до них, у разі закупівель без застосування Prozorro, але залишили можливість приховати чутливу інформацію про постачальника, адресу поставки, якщо така інформація несе загрозу безпеці;

уточнили підстави і випадки відхилення пропозиції постачальників товарів російського та білоруського походження, а також компаній що належать їх громадянам.

Читайте також: Заволодіння коштами Міноборони на 1,7 мільярда: Підозру отримав радник замміністра

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8381 щодо прозорості оборонних закупівель. Документ пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Законопроєкт розробили після публікацій у ЗМІ про те, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грнза завищеними у 2-3 рази цінами.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.