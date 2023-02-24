Мінцифри ініціюватиме повернення пільги зі сплати ПДВ для ІТ-компаній, але тільки у "Дія.City"

Пільгу, яка звільняла компанії IT-сектору від сплати ПДВ протягом останніх 10 років та припинила діяти з 1 січня 2023 року, можуть повернути для резидентів "Дія.City".

Про це заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз ведуться консультації… Ми запропонували, що давайте хоча б для резидентів "Дія.City" (продовжимо пільгу, – ред.). Ця ініціатива виходила від IT-асоціацій, інших гравців. Вони запропонували такий підхід", – сказав Борняков.

За його словами, спочатку велися переговори з Мінфіном, парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики щодо продовження пільги для всіх компаній.

"Вони відмовляються, посилаючись на МВФ, а також на те, що, на їхнє переконання, бюджет втрачає надходження, які міг би отримувати", – пояснив заступник міністра.

За його словами, Мінцифри підтримує обидва варіанти: як продовження дії пільги лише для резидентів "Дія.City", так і її повернення для всіх.

Борняков уточнив, що пільга може бути повернена лише шляхом ухвалення відповідного закону у Верховній Раді.

За даними Мінцифри, компанії-резиденти "Дія.City" у 2022 році збільшили відрахування до бюджету на 18,4% порівняно з 2021 роком.

"І це при тому, що податкове навантаження зберігається майже на рівні спрощеної системи оподаткування", – сказав Борняков.

Він висловив упевненість, що податкова система "Дія.City" сьогодні є найкращою в Європі, і нагадав, що закон гарантує, що вона не посилюватиметься протягом найближчих 25 років.

Як повідомлялося, в січні 2023 року закінчилась дія пільгового періоду на реалізацію програмного забезпечення без сплати ПДВ.