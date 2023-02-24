На роботу до окупантів перейшли 2000 працівників Запорізької АЕС, – гендиректор

До початку повномасштабної війни на Запорізькій АЕС працювало 11 000 людей, зараз на окупованій росіянами станції залишилося близько 2000, усі вони підписали трудові договори зі структурами "Росатома".

Про це повідомив в.о. гендиректора ЗАЕС Дмитро Вербицький, пише Forbes.

Він уточнив, що з тими, хто підписав контракт із окупантами, українська адміністрація ЗАЕС тимчасово призупинила трудові відносини. У "Енергоатомі" додали, що співробітників ЗАЕС звільняють на підставі закону про колабораційну діяльність, якщо факти добровільної згоди на співпрацю з окупантами підтверджено.

Тим, хто відмовився від контракту з "Росатомом", росіяни блокують перепустки на АЕС. Станом на кінець лютого це приблизно 4000 працівників, за даними "Енергоатома", їм продовжують виплачувати зарплату. Приблизно половина співробітників станції змогли виїхати.

У вересневому звіті МАГАТЕ зазначалося, що через нестачу персоналу замість стандартних змін по шість годин співробітники ЗАЕС вимушені працювати по 16 годин без відпочинку, це може призвести до збільшення кількості помилок персоналу.

Крім того, для виконання робіт на ЗАЕС потрібні підрядники, які раніше приїжджали з індустріальних районів – Дніпропетровської, Львівської, Харківської областей. Щоб розвʼязати цю проблему, Росія хоче привезти на ЗАЕС близько 150 ремонтників, які працювали на Білоруській АЕС.

Читайте також: Окупантам не вдається набрати достатньо персоналу на Запорізькій АЕС, – "Енергоатом"

Як повідомлялося, за попередніми даними "Енергоатома", станом на початок року контракти з нелегітимною компанією "Росатому" підписали близько 650 працівників Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Пізніше колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Чернічук, який перейшов на роботу до окупантів заявив, що окуповану Запорізьку АЕС залишили близько 50% персоналу, тобто понад 5 тис. осіб.