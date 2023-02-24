БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На роботу до окупантів перейшли 2000 працівників Запорізької АЕС, – гендиректор

До початку повномасштабної війни на Запорізькій АЕС працювало 11 000 людей, зараз на окупованій росіянами станції залишилося близько 2000, усі вони підписали трудові договори зі структурами "Росатома".

Про це повідомив в.о. гендиректора ЗАЕС Дмитро Вербицький, пише Forbes.

Він уточнив, що з тими, хто підписав контракт із окупантами, українська адміністрація ЗАЕС тимчасово призупинила трудові відносини. У "Енергоатомі" додали, що співробітників ЗАЕС звільняють на підставі закону про колабораційну діяльність, якщо факти добровільної згоди на співпрацю з окупантами підтверджено.

Тим, хто відмовився від контракту з "Росатомом", росіяни блокують перепустки на АЕС. Станом на кінець лютого це приблизно 4000 працівників, за даними "Енергоатома", їм продовжують виплачувати зарплату. Приблизно половина співробітників станції змогли виїхати.

У вересневому звіті МАГАТЕ зазначалося, що через нестачу персоналу замість стандартних змін по шість годин співробітники ЗАЕС вимушені працювати по 16 годин без відпочинку, це може призвести до збільшення кількості помилок персоналу.

Крім того, для виконання робіт на ЗАЕС потрібні підрядники, які раніше приїжджали з індустріальних районів – Дніпропетровської, Львівської, Харківської областей. Щоб розвʼязати цю проблему, Росія хоче привезти на ЗАЕС близько 150 ремонтників, які працювали на Білоруській АЕС.

Читайте також: Окупантам не вдається набрати достатньо персоналу на Запорізькій АЕС, – "Енергоатом"

Як повідомлялося, за попередніми даними "Енергоатома", станом на початок року контракти з нелегітимною компанією "Росатому" підписали близько 650 працівників Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Пізніше колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Чернічук, який перейшов на роботу до окупантів заявив, що окуповану Запорізьку АЕС залишили близько 50% персоналу, тобто понад 5 тис. осіб.

Запоріжжя (520) Енергоатом (1216) Росатом (150) Запорізька АЕС (351)
+30
Я трохи не в темі, тому не розумію: а що, можна усім звільнитися, закрити АЕС на замок і піти геть?

Чи не може бути так, що деякі працівники залишилися, бо розуміють небезпеку залишити станцію напризволяще?
показати весь коментар
24.02.2023 18:04 Відповісти
+19
по закону хто це зробив є -колаборанти, але той хто здав південь кацапам ще гірше..
показати весь коментар
24.02.2023 19:15 Відповісти
+15
Да, да... А учителя пошли на службу оккупантам, потому что детей кому то учить надо, менты, порядок охранять.... И получать при этом ДВЕ зарплаты... Хорошее оправдание для МЕРЗОСТЕЙ...
показати весь коментар
24.02.2023 21:40 Відповісти
Згинь, москаль! Вали к себе в болото.
показати весь коментар
24.02.2023 17:54 Відповісти
Я трохи не в темі, тому не розумію: а що, можна усім звільнитися, закрити АЕС на замок і піти геть?

Чи не може бути так, що деякі працівники залишилися, бо розуміють небезпеку залишити станцію напризволяще?
показати весь коментар
24.02.2023 18:04 Відповісти
Ні у якому разі не можна!
показати весь коментар
24.02.2023 18:17 Відповісти
Да, да... А учителя пошли на службу оккупантам, потому что детей кому то учить надо, менты, порядок охранять.... И получать при этом ДВЕ зарплаты... Хорошее оправдание для МЕРЗОСТЕЙ...
показати весь коментар
24.02.2023 21:40 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/551810

>Да, да... А учителя пошли на службу оккупантам

Праведник: наскільки я знаю, не кожна школа вибухає з радіоактивним забрудненням місцевості (🤷‍♂️).

Ви ще із службою у поліції ДНР порівняйте.
показати весь коментар
25.02.2023 04:32 Відповісти
Да нет... Школа это намного хуже чем радиоактивное заражение.... Раша школа ОБОЛВАНИВАЕТ детей... 10 лет и готовые солдаты, которые пойдут убивать своих родителей... И вы прекрасно это знаете, но манипулируете так как хотите либо себя, либо кого то из родных оправдать.... И надейтесь, что полиция поймает раньше...
показати весь коментар
25.02.2023 11:16 Відповісти
А на хвилину ситуація Вам кажуть, або ти викладаєш у школі по підручникам з пврасії, або ми розтріляємо твою сім'ю, а наймолодших вивеземо он до якутії на виховання.

Будете героя з себе строїти?
показати весь коментар
25.02.2023 11:22 Відповісти
Вы совковых фильмов пересмотрели? Или сказок ряженных "фронтовиков" той войны?) Все намного проще.... Я же вам уже говорил, что все происходит на моих глазах... Рашка тупо покупает деньгами... Процентов 40 учителей отказалось, кто выехал, кто пенсионер... И никто никому ничего не приставлял... Приставляют к тем, кто активно им сопротивляется... Сразу собрали директоров школ, потом уже директора по школам все предложили учителям.... Плюс обучение в Крыму на раша программу... Рашики набрали всех желающих на недостающие должности... Я незнаю сколько они платят учителям со стажем, но "молодому учителю" 50 тыс ржублей... При этом такие же должности в Воронеже и Самаре 13 тыс ржублей... Как то так.... И про детей... Детей по путевкам в лагеря отправляли в рашку... Тоже добровольно.... А вот возвращение детей это уже был полный треш, их действительно первоначально никто не собирался возвращать....
показати весь коментар
25.02.2023 12:13 Відповісти
Да звідкіля вас стільки хворих??? Що Ви на мене своє виховання перекладаєте?? Які ряджені фронтовики, альо, кацапомовний, ви про що?? В мене дідусі й бабусі вчителювали, один дід угнаний до Германії був, один розвідником до Берліну дійшов, ще один воював ще з Фінської.
Вам там за корбоном краще за всіх видно. Не свистіть про ВПН, бо або Ви тупий кацап з ВПН, або якесь дурноголове, яке для підвищення ЧВЗ сидить на ВПН, або реал но сидить у тій країні, і гавкає на інших, почуваючи себе у цілковитій безпеці.

У будь якому випадку, неюх розмовляти бидломовою на українсткому ресурсі.
показати весь коментар
25.02.2023 12:26 Відповісти
Тобто дід гвалтував німок включно з дітьми, все з тобою зрозуміло, кацапка.
показати весь коментар
25.02.2023 22:46 Відповісти
Бидло ти кончене. Геройства своїх пращурів не приписуй іншим.
показати весь коментар
25.02.2023 22:56 Відповісти
Кацапська тварюка, мій дід воював у Болгарії, так що навіть гіпотетично він абсолютно чист. А у Німеччини твоєму дєду-воєвальнику та компанія комуняцькі покидьки дозволи будь що до мирного населення, що вони і робили, лише одиниці з тисяч не приймали участь в групових зґвалтуваннях, після яких багато жінок гинули, а дівчинки майже вся вмирали від внутрішніх розривів. Тома така упорота істота, як ти і вилупилася, за гріхи роду. Сама попалила свого ґвалтівника, видавши де він був, і своєю прокацапською поведінкою.
показати весь коментар
26.02.2023 01:08 Відповісти
Бидло, ти все за всіх знаєш, може й за мого діда, що був у концлегері? От що помітила. Чим бидлотіша істота, тим більше вона лайна ллє. Якщо ти таке обізнане, може то тобі твої про свої подвиги розповідали? Ну і ще, зазвичай так себе й веде упорота бидлокацапня. З матюками й образами. Протри свій монітор, бо слюньми забризкало.

Адьйос, зайвохромосомний.
показати весь коментар
26.02.2023 01:26 Відповісти
Не сумніваюсь,що твій дід був у концтаборі, у ГАЛАГ наглядачем, і катував і розстрілював українців. Сто відсотків, так і було, якщо подивиться на таке скрепне мурло як ти. Тільки навіщо треба було Берлін приплітати і розвідку. Ти, або хрестик зніми, або труси надягни. Перед тим як брехати, спочатку навчись це робити, пригожинське чепушило.
показати весь коментар
26.02.2023 05:10 Відповісти
Хворе, не перекладай на мене минуле своїх родичів. А я не брешу. Не рівняй по собі. Три діда. Один розвідка, другий водієм полуторки при шпиталі, наймолодший був угнаний до Германії.

Ти саме постійно брешеш, тому й вважаєш, що й інші такі, як ти.

А менталітет в тебе реально бидлокацапсткий, так що залиш оте своє гіано при собі.
показати весь коментар
26.02.2023 08:51 Відповісти
Дурепа, ти вже адьюкала. Зрозуміло, в тебе три діда, значит чи два були геями, чи шведська сім'я в найкращому випадку. Взагалі, це якась феєрія, як один лід перетворився в три, це якесь три в одному. Тобі треба в трупу 95го, така ж не смішна і пришелепкувата.
показати весь коментар
26.02.2023 10:53 Відповісти
Кончита, прикинь, існують ще двоюрідні. Але тобі не зрозуміти.

І не приміряй на мене свої фантазії та бажання. Сулячи з твоєх поведінки, ти й зовсім бидло з мокшанських болот. В тебе їх стиль спілкування. Помножений на дефіцит спілкування з людьми. Йди вже ширанись галоперідолом у своїй дурці.
показати весь коментар
26.02.2023 11:07 Відповісти
Хвора ти і логіка в тебе хвора. Ще скажи, що ми з тобою родичі, бо пішли усі від Адама чи виникли внаслідок еволюції з одного білкового коктейлю.
Почала з діда розвідника у Берлині, який був там розвідником у концтаборі, і вже почала усіх родичів тулити, доки не заплуталась. Так це і не важко, в вигаданих родичах заблукати.
А в тебе добре знання психічних хвороб, мабуть тебе від них так і не вилікували, так і бачиш наяву натовпи уявних родичів.
Заспокійливого випий, ти так казишся, що в тебе пішли суцільні помилки в твоїх висерах, ватка. Вкуси себе за хвіст, може полегшає.
показати весь коментар
26.02.2023 13:00 Відповісти
Та я вже зрозуміла, що ти все знаєш. Заткни вже свій фонтан кросномовності. Гидота незрозумілого походження.
показати весь коментар
26.02.2023 13:05 Відповісти
Бачу, що хвіст собі ти вже покусала, бери собі за звичку, буде тобі легше існувати, і ніякої хімії. Бач, ти мене клянеш, а я за тебе хвилююсь, що значит ГУМАНІСТ!
показати весь коментар
26.02.2023 13:36 Відповісти
Не знаю, що ти бачиш, але в очі довбешся добре. Плющить тебе знатно. Продовжуй у тому ж дусі.
показати весь коментар
26.02.2023 13:39 Відповісти
Так ти ще збоченка, і це не дивно, онучка трьох дідів скрепоносців.
показати весь коментар
26.02.2023 13:43 Відповісти
Послухай, я колишній житель Севаса й людина з французьким прапором тобі реальні речі описує. В Криму коли його окупувала раша таке саме проходило тупо купляли за зарплати. Літом 2014 навіть були зарплати 60000 підорубліків це при курсі 35 руб за бакс. А після цих школ вже дійсно виходять рашисти...
показати весь коментар
26.02.2023 22:15 Відповісти
Ото й все в одному слові - колишній. Залишався б і викладав по українським підручникам. Людям гинути, якщо вони виїхать не можуть? Альтернативи в них немає.
показати весь коментар
26.02.2023 22:28 Відповісти
Во-первых я не говорил, что я учитель. А если б и даже был уж точно не остался, потому что это госизмена чистой воды. Какой альтернативы нет?! Взял и выехал.
Женщина в какой реальности вы живёте какие украинские учебники?! Большинство людей с проукраинкой позицией выехали давно. Там срок за экстремизм только с 5 стартует, это если ты один. Если двое более двух вас то это террористическая организация с десяти лет старт, а типа организатор пж. Он в Бахчисарайском районе головы крымскотатарских активистов находили. Так фсбешники и не скрывали, что это их рук дело. А так вам человек правильно написал, все остались за длинным ржублеи....
показати весь коментар
27.02.2023 09:23 Відповісти
Я реальності війни. А Ви? Дуже добре давати поради. У Вас вийшло виїхати, то добре. У когось не вийшло, може бути банально бракувати коштів, або острах невідомості.

Доречі, а ви в якій реальності живите, чоловіче, якщо поради даєте кацапською?
показати весь коментар
27.02.2023 09:34 Відповісти
Я не поради даю, а лише викладаю свою думку. Тут не було тих у кого не вийшло. Були лише ті хто чекав уявного расейського міра і й хороших зарплат. Це я як очевидець говорю.
Я незнаю ніяких кацапських мов, можу вам і по англійські писати й трішки по-польські. Безліч моїх друзів та знайомих, які на фронті розмовляють лише російською. Так що вони тепер кацапи?! Слабо їм буде це в обличчя сказати. Проукраїнська позиція полягає не в розмовлянні лише на українській мові, а у відстоюванні інтересів України...так ви підтримуєте ворога розбурхуючи ці мовні питання. А там таки да залишились я правило або пристосуванці або любітелем рассассеї...
показати весь коментар
27.02.2023 11:49 Відповісти
Ваші пости, то не думка, а Ваша позиція, яка як раз інші думки чи позиції не приймає. І доволі таки агресивна. З тиканням, дурними пропозиціями щось комусь в очі доводити.

Ще раз, молодець, виїхали, але в інших могло й не бути можливості. Теж можу сказати, Ви ж Крим здали, боротись з руськім міром не схотіли. І камней з неба не схотіли отримати.
показати весь коментар
27.02.2023 12:11 Відповісти
Що за гра слів: то не думка, а позиція, в чому різниця?! Адже позиція мислячої людини формується на основі аналізу та роздумів?! Так не потрібно було шовінізмом займатися типу кацапська мова, тому й така жорстка відповідь. Ви таким чином мене й багатьох російськомовних українців нарядили в кацапів. Так і не зупинило вас, що багато таких людей воює, наприклад я мало знаю проукраїнських кримських татар, які взагалі знають українську. І що всі вони тепер не українці?!
Українець - це не лише штамп в паспорті з приналежністю до громадянства, це в першу чергу позиція в інтересах України. По вашому дєрмак, татаров, люська арестович, арахамія, наркоша Буданов із гоміаішвілі, верещучка є справжніми Українцями, бо говорять по-українськи та час від часу кажуть Слава Україні?! Ви рахуєте це адекватною позицією, думкою?!!!!
І де я на вас тикав????? Так і якби тикав, мені вже давно тридцять...
показати весь коментар
27.02.2023 15:08 Відповісти
А тепер по можливості виїхати. З 2014 і навіть по цей день немає серйозних проблем, бери й виїзджай з Криму. Ну правда зараз потрібно робити це через Грузію, Турцію, Болгарію, короче через будь-яку країну. Залишились там тепер любітелі расеянського міра й длінного ****** (90% це другий варіант)....
Ми здали Крим ви нічого не попутали?!!! А не Сивочолий ****н нічого від слова зовсім нічого, щоб хоч якось протидіяти цій окупації. По вашому зельоні человечкі з квітами були, да? Вже якщо я не помиляюсь 27.02 Бельбек захопили, по-всюди камази, БТР, тігри мудакі з яких чисто по-приколу наставляють на тебе зброю і перезаряжають, й пофіг їм чи жінка, дитина... Ви думаєте мирні мітинги в Сімферополі не розігнали, й там не було жертв серед татар. Всі військові частини відразу ж заблокували, а команди толком ніякої не поступало...Зброю ніхто нікому не видавав. Більше того відверті перевертні та зрадники потім повтікали на Україну. Ну наприклад Аброськін цілий зам у нечорта Авакова, ловив партизанів-равликів у Луганській області. До травня шоркався в Севасі посаду чекав. Але навіть параші такі зрадники не потрібні, наіпали його на посаду. Три дня я за нього провів у ФСБ. А це не така контора як наше СБУ і наркоша Буданов із гоміаішвілі, які тільки відосики дебільні знімають.. зате цукерочки Гетьмана офіційно продавались до кінця 2016 року. І Новинський із мертвечуком спокійно приїзджали....так що не я здав Крим, а подякувати в першу чергу потрібно центральній владі за її повну злочинну бездіяльність...
Да і не потрібно мене відразу записувати в секту любітелей зелі. Цього клоуна наріка я вважаю найбільшии злом України..
показати весь коментар
27.02.2023 15:37 Відповісти
Там ФСБ это не наш наркоша Буданов который дебильные видосики снимает....
показати весь коментар
27.02.2023 09:25 Відповісти
И скажу так, даже сейчас чуть сложнее, но выехать с Крыма проблем нет, было бы желание. Ещё раз повторюсь насильно там никого не держат....
показати весь коментар
27.02.2023 09:28 Відповісти
зручно критикувати та умнічати з закордону

приїзжай на Запоріжжя та покажи свою принициповість
показати весь коментар
25.02.2023 16:16 Відповісти
Куда? В Мелитополь? В Михайловку? Или Акимовку?) А в Геническ, Новотроицкое, Чкалово не нужно?) Гарантируете проезд через "таоелку" и выше, что не прилетит, и мы с вами встретимся где то на Бабурке?) Или в бывшем МИМСХе предпочитаете?)))
показати весь коментар
26.02.2023 01:12 Відповісти
Не віддавайте території ворогу з людьми не брешіть що не буде війни і наступу і не буде колаборантів.
показати весь коментар
26.02.2023 11:54 Відповісти
А посиди в окупації хоч місяців 4 чи 5. Без всяких доходів, звязку і інофрмації. І тоді будеш вчити інших що робити. Людині просто потрібно десь брати їжу, кошти за світло, газ...
показати весь коментар
27.02.2023 13:16 Відповісти
Да чего ты мелочишься??? Сразу давай на службу в раша армию, там достаточно платят.... С голоду не помрешь... Опыт лугандона ведь ничему не научил, повторяй их грабли... Да и не нервничай так, я все время здесь, где ты предлагаешь мне посидеть... Фиксирую таких питорасов как ты... И как обычно громче всех ноют как не владельцы Лексусов, так владельцы магазинов с приличным оборотом... А бабулька, с минимальной украинской пенсией, плюет в рожу раша оккупантам и ничего от них не берет... Брезгует... Да только такая проститутка как ты никогда этого не поймет...
показати весь коментар
27.02.2023 14:28 Відповісти
не все так просто
ти правий
але спеців 100, може 200
але ніяк не 2000
показати весь коментар
24.02.2023 21:46 Відповісти
Охрану обязаны были УДЕСЯТЕРИТЬ , зная ,что будет война ,Оманские заговорщики в упор не видели деркача , которого США требовали нейтрализовать , как ВРАГА , работавшего на рашистов , но его назначили смотрящим над станциями !
показати весь коментар
25.02.2023 08:06 Відповісти
Звідки ви знаєте? Там кілька енергоблоків.
показати весь коментар
26.02.2023 16:29 Відповісти
Ви праві. Он Чорнобильську не згадують. Вчора передача була про персонал, який залишився працювати. Працювали без змін більше місяця (не запам'ятала точну кількість змін).

То і вони і на ЗАЕС правильно зробили. Тих гоблінів неможна ж до керування допускати..нам ще української Хиросими не вистачає.
показати весь коментар
25.02.2023 11:19 Відповісти
Почуйте , дядєчко ...

Не має жодного шансу , що якись там слюсар у машиному залі крайще розуміє потреби беспеки АЄС ніж подавна більшисть ІТРів , розробників й менеджерів висшої ланки .

Так що , коли керівництво станції , її проєктанти , ти люди які розробляють технологічні схеми й КІП кажуть , що злочином (в тому числі : кроком до техгогенної кататстрофи) є робота на "хотєлки" недорозвинутого інтелектом ворога , то це є правдою висшого порядка ...

Це я Вам кажу не як патріот України , а як фахівець інженерної справи . З надцятирічним досвітом роботи в різних галузях інженіріннга .

Зміна ПТХ навіть невеликого кондитерського заводу потребує кількох місяців нових розробок , нової проектної документації

Тому , в умовах окупації можливі два варіанта продовження роботи на АЕС .
1. погоження окупантів на заморозку роботи станції .
2. погодження окупантів на продовження роботи станції під керівницвом українського управління .
Обидва пункта це повна відмова окупантів від зміни ПТХ станції , як техногенно небеспечного кроку .
А ми бачимо -- протележне . Бидло захопило станцію , як колись бандюки захоплювали контейнери з радіоактивними елементами й змушували "бАтАнікофф" давати експертизу , що мовляв це дуже небеспечно й елементарно зробити усе , що заманється бандюкам бидлотним .
показати весь коментар
25.02.2023 18:04 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/22362

>Почуйте , дядєчко ...

Та почув, почув.

Тільки ж я чесно написав, що я НЕ В ТЕМІ.

Але чогось у ваших 2-х варіантах немає отого, про який я саме питав: закрити станцію (тобто усьому персоналу потікати, застрілитися чи відмовитися працювати і дати себе застрілити).

Не розглядається?
показати весь коментар
26.02.2023 05:59 Відповісти
Потрібно було не здавати станцію ворогу із людьми і не булоб тоді т.зв колаборантів.
показати весь коментар
26.02.2023 11:59 Відповісти
Колаборанти ті хто здав атомну станцію, а не ті хто залишився.
показати весь коментар
26.02.2023 16:28 Відповісти
-- Нам за туманом. НА диванах --не все може видно... Та хорошого мало...
показати весь коментар
24.02.2023 18:37 Відповісти
по закону хто це зробив є -колаборанти, але той хто здав південь кацапам ще гірше..
показати весь коментар
24.02.2023 19:15 Відповісти
Я правильно понял,те кто под кацапом не захотел работать.....Уехал и енергоатом платит зп?????Если правда то респект!!!
показати весь коментар
24.02.2023 20:37 Відповісти
Да, сидять собі чуваки на канарах, і отримують зп. Норм тема))
А хтось повинен в штурмові бригади записуватись
показати весь коментар
25.02.2023 08:34 Відповісти
А хіба поведінка цих працівників підлягає осуду? Невже із Кремлівської ями вийшов найсвятіший Сатана світу с(т,р)алін?
показати весь коментар
24.02.2023 20:54 Відповісти
гендиректор, ты из укрэнерго или от дтэка? гнилью тянет от таких
показати весь коментар
24.02.2023 21:24 Відповісти
Конечно, оправдывать коллаборантов это ведь не гнилость? Да?) Нравится получать ДВЕ зарплаты, украинскую и кацапскую? Только не нравится когда уши правду слышат?) Фу, мерзость...
показати весь коментар
24.02.2023 21:45 Відповісти
тебе автомат к виску приставят кацапы и скажут: будешь работать здесь или расстреляем. Так чо ты вписался за укрэнерго и дтек ?
показати весь коментар
24.02.2023 21:50 Відповісти
На суде расскажешь эту слезную историю... Да только я в подробностях знаю как и что предлагали... И ОБЕЩАНИЯ зарплаты в 50 тыс ржублей, без всякого автомата к виску, вполне было достаточно... Это для первых... А остальные сами поперед других бежали.... и да мерзость... Списочки у нас полные, хер куда вы сбежите... И видео, когда вы присягу рашке приносите и нас все)))
показати весь коментар
24.02.2023 22:04 Відповісти
))) французский батальон? как тебе зе-предатели?
показати весь коментар
24.02.2023 22:12 Відповісти
Конечно французский) На ВПНе правда Амстердам стоит) Но то такое, акакаяразница) Тут без ВПНа ничего кроме раша новостей не посмотришь) А с чего вдруг ты начал интересоваться теми за кого изначально ты же и вписался?) Зе предатели побежали на службу рашикам быстрее чем зажопники... Зажопники хоть и ждали рашку, но офигели от беспредела... А зелень прямо заявила, что им пофиг под каким флагом жить и поперла расталкивать конкурентов... Как то так... Так чего ты решил вписаться за предателей? Зачем начал придумывать им гнилые отмазки? Меня задел твой лайк под коментом с оправданиями предателей... Но в том месте ты не можешь прочитать мои претензии, а вот под твоим другим ЛЮБЫМ коментом, вполне) Все просто) А ты взял еще и подтвердил что я не ошибся)
показати весь коментар
25.02.2023 11:04 Відповісти
Спілкуйся українською, лапоть.
показати весь коментар
25.02.2023 17:19 Відповісти
Это мне рассказывает клоун, у которого ник на руснявом?))) Люблю таких ШАЛАВ на место ставить))) Тупых шалав, которые так глупо палятся)))
показати весь коментар
26.02.2023 16:45 Відповісти
Конечно французский) На ВПНе правда Амстердам стоит) Но то такое, акакаяразница) Тут без ВПНа ничего кроме раша новостей не посмотришь) А с чего вдруг ты начал интересоваться теми за кого изначально ты же и вписался?) Зе предатели побежали на службу рашикам быстрее чем зажопники... Зажопники хоть и ждали рашку, но офигели от беспредела... А зелень прямо заявила, что им пофиг под каким флагом жить и поперла расталкивать конкурентов... Как то так... Так чего ты решил вписаться за предателей? Зачем начал придумывать им гнилые отмазки? Меня задел твой лайк под коментом с оправданиями предателей... Но в том месте ты не можешь прочитать мои претензии, а вот под твоим другим ЛЮБЫМ коментом, вполне) Все просто) А ты взял еще и подтвердил что я не ошибся)
показати весь коментар
25.02.2023 03:52 Відповісти
Коли. приставлять автомат до скроні
Не багатьом вистачіть мужності відмовиться
А ще рядом сімью
А ще зае. підключена до українськоїї енергосистеми чи ні
Чи можна прото зупинити зае невідомо
Тоді все буде в другомк ракурсі
показати весь коментар
25.02.2023 10:38 Відповісти
Якщо більшість відмовилася підписувати контракт з кацапнею, то значить їм автоматів до скроні не приставляли. Ті, хто підписав договір - добровільні зрадники. Все.
показати весь коментар
25.02.2023 11:02 Відповісти
За оккупированные территории отвечает оккупант... И безопасность АЭС это тоже его проблемы... Отключили и ушли....
показати весь коментар
25.02.2023 11:08 Відповісти
Ніхріна собі..тобто рвоне все і винуватець окупант. Якось не легше від того, хто винуватий, коли буде замість України друга Хіросима.

І АЕС - це не електрочайник, який закіпів і вимкнувся, і однією кнопкою теж вона не вимикається.
показати весь коментар
25.02.2023 11:27 Відповісти
Станция уже больше чем полгода как остановлена, реакторы выключены... И персонал рашикам нужен именно чтобы ЗАПУСТИТЬ станцию... Завтра под это ваше "рванет", кацапы потребуют капитуляцию.... Что дальше?
показати весь коментар
25.02.2023 12:32 Відповісти
Особисто для Вас - перестати спілкуватись кацапською.

Я розумію у Вас дефіцит спілкування, але, відваліть вже від мене. В нас різні точки зору, менталітет й мови спілкування.
показати весь коментар
25.02.2023 13:09 Відповісти
Учту...))) Только до этого не я с вами общался, а вы со мной... Лайкали мои коменты и комментировали их ))) Да и сейчас не я к вам пристал, а вы ко мне))) Но для вас это норма, бегать за мной во всех коментах и рассказывать, как я вам неинтересен))))
показати весь коментар
25.02.2023 13:33 Відповісти
Про мову спілкування теж врахуйте. Й до чого тут лайки? Те є лише засобом по деяким питанням виказати згоду. Але байдуже.
показати весь коментар
25.02.2023 13:43 Відповісти
навіть відключені реактори вимагають кваліфікованого персоналу для обслуговування
показати весь коментар
26.02.2023 16:35 Відповісти
И получение зарплаты от оккупанта они тоже требуют?))) Фу, мерзость...
показати весь коментар
26.02.2023 16:53 Відповісти
Ти напевно хворий на голову, або сидиш у західній півкулі.
показати весь коментар
26.02.2023 16:34 Відповісти
А ты наверное мечтал о раша зарплате, да не срослось... Откуда же вас столько Петенов то развелось...
показати весь коментар
26.02.2023 16:52 Відповісти
не готувались до оборони належним чином. Влада не виконала свої прямі обов'язки. ЗАЕС, Чонгар, захоплені території це вже наслідки
показати весь коментар
25.02.2023 11:16 Відповісти
точно!

ще й винними хотять зробити працівників ЗАЕС, а не тих гнид, що здали південь
показати весь коментар
25.02.2023 16:22 Відповісти
Перейшли і це звичайно погано. Але чому ми нічого не чуємо про тих, хто допоміг русні так швидко просунутися на півдні (на півночі, до речі, також)? Дякуючи їм ЗАС захопили досить швидко і тим самим поставили працівників в скрутне становище. Фактів стає відомо все більше і більше але чогось про результати не чутно. Може тому, що (і такі факти теж є) багато цих "героїв" є людьми Єрмака та Баканова. До речі, а що з Бакановим? СБУ Херсонської області перейшло на бік русні майже в повному складі. І що до Баканова питань немає?
показати весь коментар
25.02.2023 11:45 Відповісти
похоже переводять стрілки на працівників ЗАЕС.
показати весь коментар
26.02.2023 12:06 Відповісти
вони не до оборони готувались -ВОНИ ДО ЗДАЧІ ГОТУВАЛИСЬ !! ********** учора ж ляпнув : ми ж не думали що росія захоче нас знищити ПОВНІСТЮ ... до неповністю , ну майже по Дніпру , дєрьмаки , агрохіміїї , резники , верещалки , баканові , татарови .. підготували все гарно !!
показати весь коментар
25.02.2023 11:46 Відповісти
Это остались наши разведчики и диверсанты.
показати весь коментар
25.02.2023 12:09 Відповісти
хтось може свідомо це зробив, а у когось і вибору не було

не факт, що можна виїхати, а годувати родину треба

колишня ОПЗЖ в Києві досі в Раді і в державних органах - і нікого це обурює

один з ватажків ДНР навіть бізнесом продовжує володіти - і норм

а тут люди ходять на роботу - і все, зрадники

не можеш захистити своїх людей - не ви#@буйся
показати весь коментар
25.02.2023 16:20 Відповісти
100 процентів вірно ті хто здав ЗАЕС і заказують статі про виних яких здали разм із станцією.
показати весь коментар
26.02.2023 12:09 Відповісти
за еду все продашь, ты просто гнида... простейший вид животного
показати весь коментар
26.02.2023 23:21 Відповісти
сколько ещё говна, не вычищено
показати весь коментар
26.02.2023 23:19 Відповісти

