Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС впали до 24 гривень за літр

Середня роздрібна ціна автогазу за тиждень із 17 по 24 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,65 грн за літр – до 24,21 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях WOG і ОККО автогаз подешевшав за тиждень на 0,45 грн і 0,41 грн/л – до 25,19 грн/л і 25,34 грн/л відповідно.

Найбільше впали ціни на АЗС "Олас" – одразу на на 2 гривні за літр, до 22,90 грн/л.

Мережі "Овіс" і "Авантаж 7" упродовж тижня знизили ціни на автогаз на гривню – до 24,49 грн і 21,45 грн за літр відповідно. Причому ціна на газ у мережі "Авантаж" традиційно найнижча.

"Укрнафта" за цей же період зменшила ціну на 1,10 грн – до 23,05 грн/л. На станціях U.GO автогаз за тиждень подешевшав на 76 коп. на літрі – до 23,69 грн/л.

Найменше – 13 копійок на літрі пального – зменшились ціни на автогаз на заправках мережі Amic, де він наразі коштує 23,36 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS – по 25,49 грн/л (-50 коп./л).

Водночас ціни на автогаз на АЗК мереж ZOG, UPG, VST, KLO й "Фактор" не змінилися.

У підсумку з 17-го по 24 лютого ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,45–25,49 грн/л. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л.