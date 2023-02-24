Власник найбільшої ІТ-компанії в Україні перегляне угоду про продаж свого бізнесу в Росії

Розробник програмного забезпечення EPAM Systems Inc. переглядає умови угоди про продаж свого бізнесу в Росії через закінчення терміну дії, а також розглядає інші "стратегічні альтернативи".

Як ідеться в річному звіті компанії, терміни завершення продажу російського бізнесу невизначені. Продаж залежатиме від низки умов, включно зі схваленням російських регулюючих органів, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше EPAM повідомляла, що 7 вересня 2022 року підписала угоди про продаж практично всіх своїх активів у РФ третій стороні. Із ким досягнуто домовленості про продаж, компанія не уточнювала.

EPAM на початку квітня 2022 року повідомила про намір припинити діяльність у Росії на тлі її військової агресії в Україні та планувала завершити цей процес протягом трьох місяців.

Як ідеться в звіті, у 2022 році витрати EPAM на звільнення співробітників у РФ склали $17,1 млн. Витрати від знецінення активів у РФ склали $19,6 млн, ще $5,1 млн склали витрати на безнадійні борги, що стосуються клієнтів у Росії.

У 2022 році виручка російського бізнесу EPAM знизилася на $92,3 млн (або на 55,8%) порівняно з 2021 роком і склала $73,1 млн. Операційний збиток російського сегмента склав $13,5 млн у 2022 році порівняно з операційним прибутком у розмірі $32,5 млн у 2021 році.

"Це зниження значною мірою було викликане припиненням обслуговування деяких клієнтів у Росії, що призвело до зниження виручки, збільшення витрат за сумнівними боргами та витрат на послуги, надані тим клієнтам, за якими виручка не була визнана як належна стягненню", – йдеться у звіті .

EPAM Systems Inc. заснована у 1993 році та є розробником замовного програмного забезпечення для різних секторів економіки. Офіси компанії розташовані у 25 країнах.