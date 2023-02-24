Рада розширила прикордонну смугу вздовж кордону з Росією та Білоруссю до 2 кілометрів

Верховна Рада ухвалила рішення розширити до 2 км прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю, а також визначила порядок залучення підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань щодо посилення її охорони.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7475 загалом підтримали 310 народних депутатів на засіданні 24 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ передбачає збільшення до 2 км розміру земель, необхідних для інженерного облаштування держкордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь та на природно-заповідних землях.

Законопроєктом також пропонується врегулювати порядок та способи залучення військових частин та підрозділів ЗСУ до виконання завдань, пов'язаних із посиленням охорони держкордону.

Зокрема, йдеться про можливість створення постів вогневої підтримки, артилерії та авіаційних ланок, відбору біометрики у всіх, хто перетинає держкордон із перевіркою їх на блокпостах та розпізнаванням осіб. Згідно із проєктом закону, в Україні в межах двокілометрової зони можуть встановити спеціальний дозвільний прикордонний режим.

Крім того, запропоновані зміни до ряду профільних законів дозволять запобігти зловживанням процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в'їзд в Україну, або становлять загрозу прикордонній безпеці країни.