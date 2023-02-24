Масові звільнення у світових гігантах: Ericsson збирається скоротити 8% співробітників по всьому світу

Компанія Ericsson AB, один із найбільших у світі постачальників мережевого обладнання 5G, планує скоротити 8,5 тис. співробітників по всьому світу, щоб скоротити витрати після того, як ринок її телекомунікаційного обладнання припинив рости.

Основна частина скорочень відбудеться протягом першої половини року, хоча деякі з них відбудуться у 2024 році, передає Bloomberg із посиланням на повідомлення компанії.

Ці скорочення еквівалентні 8% робочої сили Ericsson і є частиною плану, викладеного в грудні, щодо скорочення витрат на 9 млрд крон ($862 млн) до кінця 2023 року. Раніше компанія прогнозувала, що економія цього року буде отримана в основному за рахунок зниження собівартості реалізованих товарів.

Компанія Ericsson повідомила про більш значне, ніж очікувалося, падіння прибутку в четвертому кварталі минулого місяця після того, як деякі з її основних клієнтів 5G відмовилися від витрат у невизначеному економічному середовищі.

Раніше повідомлялося, що Ericsson планує скоротити близько 1400 робочих місць у Швеції в межах широшого плану скорочення витрат у всьому світі.

Як повідомлялося, останнім часом великі ІТ-компанії активно скорочують штат, готуючись до очікуваного спаду у світовій економіці. Так, понад 95 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили свої місця з початку 2023 року.