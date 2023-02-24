Фонд держмайна виставив на продаж землю під забудову в Києві за ціною у 10 разів дешевше ринкової

Регіональне відділення Фонду держмайна по Києву оголосило два аукціони на продаж єдиних майнових комплексів держпідприємства "Укроборонресури" і заводу "Електронмаш" через систему "Prozorro.Продажі".

Як пишуть Наші гроші, завод "Електронмаш" з земельною ділянкою площею 13 гектарів по вул. Кільцева дорога, 4, уже втретє виставляють на торги. Цього разу стартова ціна аукціону становить всього 33 млн грн, що відповідає $630 за сотку.





Торги було призначено на 17 березня, але 21 лютого аукціон був відмінений без пояснення причин.

До вторгнення Росії цей завод намагались продати двічі. Кожного разу на торгах ціна злітала у кілька разів. Вперше ТОВ "Лортен груп" виграло з ціною 970 млн грн, вдруге – ТОВ "Український імідж" з ціною 430 млн грн. Однак обидва рази з різних причин переможці не укладали угоди з ФДМУ на остаточне придбання заводу. При цьому попередні торги відбувались при курсі гривні 27 за долар, а нині він сягає 40.

Оголошено та досі не відмінено аукціон на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Укроборонресурси" за адресою Саперно-Слобідський проїзд, 3. Це складські логістичні комплекси площею понад 4 гектари. Стартова ціна аукціону становить 18 млн грн, що відповідає $1056 за сотку.





Торги по системі "англійський аукціон" призначено на 7 березня. При цьому Фонд держмайна зазначає, що по цьому об’єкту відсутні обтяження.

Однак, як зазначається, ринкові ціни землі в Києві значно вищі. Наприклад, в районі метро "Теремки" продається ділянка площею понад 1 гектар за 47 млн грн, що відповідає $9 273 за сотку. На Столичному шосе за $1,9 млн продається майже півтора гектари, що відповідає $14 000 за сотку.

Керівництво ФДМУ пояснило, що низькі стартові ціни пояснюються воєнним станом, тому що під час вторгнення законодавство змінили так, що майно на аукціони вже не можна виставляти по оціночній вартості, а тільки по балансовій, яка зазвичай нижча. Таким чином "Електронмаш" цього разу виставили на продаж за 33 млн грн, а до вторгнення стартова ціна становила 66 млн грн. Також у ФДМУ очікують, що завдяки конкуренції ціна зросте.