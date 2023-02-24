Дорожники Полтавщини купили нові позашляховики Skoda Kodiaq по 1,9 мільйона за штуку

Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Полтавської області" Полтавської ОДА 16 лютого без торгів уклало угоду з фірмою "Автоцентр-Полтава" на закупівлю легкових автомобілів на 3,73 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами угоди, до 15 березня у Полтаву поставлять два автомобілі Skoda Kodiaq 2,0 TDI/147kW 7 DSG 4×4 по 1,86 млн грн кожен. Подробиці замовлення невідомі, бо договір не оприлюднено.

Повнопривідні автомобілі 2022 року випуску будуть кольору "чорний металік" чи "сірий металік". Вони матимуть дизельний двигун об'ємом 2 л і потужністю 200 к. с., автоматичну коробку передач, передні та задні сидіння з підігрівом, фронтальні та бокові подушки безпеки спереду, шторки безпеки спереду, передній та задній парктроніки, камеру заднього огляду, круїз-контроль, клімат-контроль тощо, а також пакет "Погані дороги" із додатковим захистом двигуна і захистом від каменів.

Гарантія на придбані авто складатиме чотири роки або 90 тис км пробігу.

Технічні характеристики автомобілів відповідають найдорожчій комплектації – Sportline. На сайті продавця більше немає цін на автомобілі 2022 року випуску, а базові автомобілі 2023 року випуску в комплектації Sportline без додаткових опцій коштували по 1,74 млн грн. При цьому в прайслисті є примітка, що він був дійсний до 1 лютого.

Держпідприємство вже двічі намагалось провести відкриті торги на придбання цих автівок. На перші торги прийшов цей самий постачальник із такою ж ціною, проте їх відмінили через декілька технічних помилок. На повторні торги ніхто не подавався.

ТОВ "Автоцентр-Полтава" належить Сергію Кореневу, директору Юрію Руденку, Владиславу Руденку, Максиму Остапюку та Сергію Остапюку. Фірма входить у мережу дилерів офіційного постачальника автомобілів Škoda – фірми "Єврокар" Олега Боярина.

Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Полтавської області" очолює Михайло Суржко.