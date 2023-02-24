БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дорожники Полтавщини купили нові позашляховики Skoda Kodiaq по 1,9 мільйона за штуку

Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Полтавської області" Полтавської ОДА 16 лютого без торгів уклало угоду з фірмою "Автоцентр-Полтава" на закупівлю легкових автомобілів на 3,73 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами угоди, до 15 березня у Полтаву поставлять два автомобілі Skoda Kodiaq 2,0 TDI/147kW 7 DSG 4×4 по 1,86 млн грн кожен. Подробиці замовлення невідомі, бо договір не оприлюднено.

Повнопривідні автомобілі 2022 року випуску будуть кольору "чорний металік" чи "сірий металік". Вони матимуть дизельний двигун об'ємом 2 л і потужністю 200 к. с., автоматичну коробку передач, передні та задні сидіння з підігрівом, фронтальні та бокові подушки безпеки спереду, шторки безпеки спереду, передній та задній парктроніки, камеру заднього огляду, круїз-контроль, клімат-контроль тощо, а також пакет "Погані дороги" із додатковим захистом двигуна і захистом від каменів.

Гарантія на придбані авто складатиме чотири роки або 90 тис км пробігу.

Читайте також: Нардепу Нагорняку повідомили про підозру, він не задекларував Lexus вартістю майже 2 мільйони (оновлено)

Технічні характеристики автомобілів відповідають найдорожчій комплектації – Sportline. На сайті продавця більше немає цін на автомобілі 2022 року випуску, а базові автомобілі 2023 року випуску в комплектації Sportline без додаткових опцій коштували по 1,74 млн грн. При цьому в прайслисті є примітка, що він був дійсний до 1 лютого.

Держпідприємство вже двічі намагалось провести відкриті торги на придбання цих автівок. На перші торги прийшов цей самий постачальник із такою ж ціною, проте їх відмінили через декілька технічних помилок. На повторні торги ніхто не подавався.

ТОВ "Автоцентр-Полтава" належить Сергію Кореневу, директору Юрію Руденку, Владиславу Руденку, Максиму Остапюку та Сергію Остапюку. Фірма входить у мережу дилерів офіційного постачальника автомобілів Škoda – фірми "Єврокар" Олега Боярина.

Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Полтавської області" очолює Михайло Суржко.

авто (4251) Полтава (119) тендер (2222) Prozorro (1804) закупівлі (2718) Полтавська область (130)
Війна до Полтавської області не дійшла. Можна красти.
25.02.2023 09:29 Відповісти
Навряд тут була крадіжка, але такі покупки, за державний кошт, під час війни, коли на фронті немає багато чого найнеобхіднішого, це злочин, приблизно такий як 65 мільйонів на торгову для марафону!!!
25.02.2023 14:37 Відповісти
Нє ну нормально , велике крадівництво , а чо все як зєлєнскій заповів.а війна, а ЗСУ, та іде на хєр то ЗСУ , тут автівки треба брати а ви там в окопах гнийте.А вони з Полтави будуть кричати Разом до Перемоги.від зєлупи і його шелупєні чогось адекватного очікувати марно.
25.02.2023 11:51 Відповісти
раз пішла такая пьянка ріж останній огурец.. а **** гулять так гулять
25.02.2023 15:47 Відповісти

