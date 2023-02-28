Естонія за час війни надала Україні гуманітарну допомогу на 23 мільйони євро

Естонія та естонці за час повномасштабної війни передали в Україну гуманітарну допомогу загальною вартістю понад 23 млн євро, при цьому найбільшу частку складає саме допомога через низові ініціативи.

До гуманітарної допомоги на 23,1 млн євро зарахували практично увесь спектр допомоги, поза військовою і фінансами на відбудову: машини й обладнання для рятувальників, генератори, фінансову допомогу на купівлю пального, речі першої необхідності, комп’ютери і планшети, медикаменти тощо, пише Європейська правда з посиланням на МЗС Естонії.

При цьому лише 4,1 млн євро складає допомога, надана через державні механізми, тоді як вартість допомоги від приватного сектору та громадських ініціатив сягає 19 млн євро.

Вартість переданої Естонією військової допомоги (станом ще на 1 лютого) сягала 370 млн євро – понад 1% ВВП країни, що робить її найбільшим донором для України (наступні – Латвія, Польща, Литва, Норвегія).

На відбудову України і проєкти розвитку Естонія виділила 6 млн євро, зосередившись на Житомирській області (енергоефективний дитсадок в Овручі, відбудова мосту у Малині тощо).

В Естонії досі проживають понад 40 тис. українців, які опинились за кордоном через війну, це понад 3% населення самої Естонії.