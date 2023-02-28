Японія запровадила санкції проти понад 100 компаній, організацій та громадян РФ

Уряд Японії оголосив про заморожування активів 73 юридичних та 39 фізичних осіб із Росії, а також дев’ятьох осіб із окупованих Криму, так званих "ДНР", "ЛНР" та Запорізької та Херсонської областей.

Як пише Радіо Свобода, під санкції потрапили, зокрема, голова концерну "Калашников" Алан Лушніков та заступник міністра оборони Росії Віктор Горьомикін.



Обмеження також стосуються начальника управління президента РФ із забезпечення діяльності Держради Олександра Харичева, його заступника Бориса Рапопорта та Турпал-Алі Ібрагімова, якого називають родичем голови Чечні Рамзана Кадирова.

Також під санкції потрапили співробітники Генштабу Збройних сил Росії та обчислювального центру при Генштабі.



До того ж обмеження запровадили проти холдингової компанії "Ак Барс", федерального центру подвійних технологій "Союз" та холдингу "Роселектроніка", низки інститутів та дослідницьких центрів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, зокрема фізичного інституту ім. П.М. Лебедєва.