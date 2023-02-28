Великі мережі АЗС у лютому знизили ціни на дизпаливо на 5%, а бензин – на 2,5%

Упродовж лютого середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,55 грн (5,1%) – до 50 грн/л, на бензин марки А-95 – на 1,1 грн (2,2%) – до 47,58 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 1,34 грн (2,6%) – до 49,28 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше в ціні втратило дизпальне. Наприклад, на станціях кіровоградської "Рур груп" воно здешевшало на 5,5 грн – до 48,49 грн/л. На 5,17 грн, до 47,64 грн/л, опустила ціну на цей вид пального мережа "БРСМ "Нафта". Проте найнижчі ціни на ДП, на рівні 46,95-47 грн/л, пропонують VostokGaz, "Авантаж" і Prime.

Державна "Укрнафта" зменшила ціну на звичайний А-95 на 1 грн, до 45,50 грн/л, на преміум А-95 – на 2 грн, до 46,5 грн/л й на дизпальне – на 2 грн, до 48,5 грн/л. Трохи вище за "Укрнафту" стоять ціни у UPG, але в цілому за місяць мережа скинула 1,7-3,3 грн.

На ОККО й WOG бензин А-95 здешевшав до 48,99 грн/л (-1 грн), А-95+ – до 51 грн/л (-1 грн), ДП – до 52 грн/л (-2 грн). Socar зменшила вартість всіх видів пального на 2 грн: А-95 – до 49,99 грн/л, А-95+ – до 50,99 грн/л, ДП – до 52,99 грн/л.

Зазначимо, пальне на українських АЗС почало дешевшати з початку року і в цілому за перших два його місяці ціна на дизельне пальне знизилась в середньому по країні на 5 грн, на бензини – на 4 грн.