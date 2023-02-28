СБУ оцінила обсяг нелегального грального бізнесу у 54 мільярди. Нацбанк перевіряє дев’ять банків (оновлено)

Національний банк перевіряє та вживає заходи щодо дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.

Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

За її словами, ухилятися від оподаткування цьому бізнесу допомагають недоброчесні суб’єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, підміна платіжних документів, міскодинг та створення сайтів-дзеркал.

"Нелегальний обсяг грошей перевищує 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, чорне зерно тощо. В оборудках задіяні були 9 банків, щодо яких Нацбанк зараз проводить перевірки та вживає заходи впливу", – зазначила нардепка.

Також СБУ перевіряє факти фінансування тероризму в Україні через вивід таких коштів.

За даними БЕБ, після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом, були перевірки 2 млн банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень. Унаслідок роботи правоохоронців, спостерігається зростання податкових платежів суб’єктів господарювання грального бізнесу в 10 разів – у 2022 році до бюджету сплачено 730 млн грн.

Загальний річний оборот грального бізнесу в Україні сягає 180 млрд грн.

Як додав очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, держава отримала від плати за ліцензіі та від податків загалом у 2022 році 1,9 млрд грн – тобто майже 1%.

"Таким чином, держава тільки за 2022 рік недоотримала щонайменше – 25-30 млрд грн податків (податок з виграшів, ВЗ, податок на прибуток тощо)", – зазначив він.

Як пояснив Гетманцев, злочинна схема ухиляння від сплати податків передбачає здійснення платежів за гру без зарахування на рахунок організатора гри шляхом: