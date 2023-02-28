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СБУ оцінила обсяг нелегального грального бізнесу у 54 мільярди. Нацбанк перевіряє дев’ять банків (оновлено)

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Національний банк перевіряє та вживає заходи щодо дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.

Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

За її словами, ухилятися від оподаткування цьому бізнесу допомагають недоброчесні суб’єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, підміна платіжних документів, міскодинг та створення сайтів-дзеркал.

"Нелегальний обсяг грошей перевищує 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, чорне зерно тощо. В оборудках задіяні були 9 банків, щодо яких Нацбанк зараз проводить перевірки та вживає заходи впливу", – зазначила нардепка.

Також СБУ перевіряє факти фінансування тероризму в Україні через вивід таких коштів.

За даними БЕБ, після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом, були перевірки 2 млн банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень. Унаслідок роботи правоохоронців, спостерігається зростання податкових платежів суб’єктів господарювання грального бізнесу в 10 разів – у 2022 році до бюджету сплачено 730 млн грн.

Загальний річний оборот грального бізнесу в Україні сягає 180 млрд грн.

Як додав очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, держава отримала від плати за ліцензіі та від податків загалом у 2022 році 1,9 млрд грн – тобто майже 1%. 

"Таким чином, держава тільки за 2022 рік недоотримала щонайменше – 25-30 млрд грн податків (податок з виграшів, ВЗ, податок на прибуток тощо)", – зазначив він.

Як пояснив Гетманцев, злочинна схема ухиляння від сплати податків передбачає здійснення платежів за гру без зарахування на рахунок організатора гри шляхом:

  • міскодінгу. Коли гроші за гру приймалися не за ігровим кодом (7995), а за іншими кодами.
  • р2р платежі, коли службовці банку перетворюють платежі за гру на платежі іншій невідомій вам особі.
  • зарахування платежу за кодом азартної гри не ліцензіату, а іншій компанії.

Автор: 

гральний бізнес (79) податки (2457) НБУ (9340)


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Хороша спадщина "найефективнішого міністра" авакова.
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28.02.2023 14:32 Відповісти
Спочатку вр надавала льготи гральному бізнесу тепер героїчно розслідує свою діяльність
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28.02.2023 16:48 Відповісти
це каже про збанкрутілі закони і ті хто їх приймає......ЗАКОН ДІРАВОГО ДНА
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28.02.2023 17:01 Відповісти
ищите борьку. первый год президентства зеленского он околачивался там, вышибая нужное законодательство из разных знакомых и друзей. как найдете, на кол падлюку, чтобы не проболтался.
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28.02.2023 17:41 Відповісти
А когда снимали запрет на игорный бизнес, то из каждого утюга вещали о будущих невероятно огромных поступлениях в бюджет от него.
Я бы на время войны вообще запретил азартные игры. Сейчас для азартных людей желающих рискнуть есть фронт.
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28.02.2023 18:17 Відповісти
...нада больше развивать таку галузь : проституцию ...элитную
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01.03.2023 06:37 Відповісти
особливо потішний 3 пункт - гроші перераховувались на рахунок третіх осіб. Дипломатично себе та інших інтересантів називає третіми. Це вже потім виявили, що цих третіх, які заявляють своє право на виграш, надто багато.
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01.03.2023 10:25 Відповісти

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