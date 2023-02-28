Росія на кілька годин закривала небо над Санкт-Петербургом, місцевий аеропорт скасовував рейси

Петербурзький аеропорт "Пулково" вранці у вівторок, 28 лютого, тимчасово не приймав і не відправляв літаки.

Як повідомили в уряді Санкт-Петербурга, затримку рейсів в аеропорту було оголошено до 12 години, повідомляє РБК.

Пізніше російські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що повітряний простір у районі аеропорту Пулково закрили через невідомий літальний об'єкт, у небі над містом помітили винищувачі.

Через це низка російських авіакомпаній були змушені відкласти рейси до Петербурга або повернути їх в аеропорти вильоту. Обмеження були зняті до 13:00 за місцевим часом.

За даними російських телеграм-каналів, авіапростір був закритий у радіусі 200 км, на території регіону було запроваджено план "Килим" – його застосовують при незаконному перетині кордону, а також при появі у повітряному просторі невідомих об'єктів.

Читайте також: У Підмосков’ї поблизу з компресорною станцією "Газпрому" впав безпілотник

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Путіну надали всю необхідну інформацію про цю подію, не уточнивши подробиць. Водночас він порадив чекати офіційних коментарів російської авіаційної влади та військових.

Своєю чергою у Міноборони РФ раптове закриття повітряного простору пояснили тренуванням сил ППО, в ході яких "відпрацьовано питання виявлення, перехоплення та ідентифікації передбачуваної цілі-порушника" за участю винищувачів.

При цьому раніше у Міноборони РФ заявили про спробу атаки об'єктів в Адигеї та Краснодарському краї українськими безпілотниками.

Як повідомлялося, також у ніч на 28 лютого на нафтобазі у Туапсе в Краснодарському краї сталися вибухи та пожежа. Влада міста запевнила, що приводів для паніки немає, нафтові резервуари залишилися цілими. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у районі нафтобази вночі помітили дрон.