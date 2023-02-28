Суд арештував активи російського бізнесмена Сердюка. Він фінансує випробовування ворожих ракет

Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

Встановлено, що Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп кремля.

"За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в СБУ, щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався переписати власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.

Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили бухгалтерську звітність, чорнові записи, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У його межах планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.