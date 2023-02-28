Бронювати працівників від мобілізації зможуть агропідприємства з мінімум 1000 га землі, – Мінагрополітики

Аграрні підприємства зможуть претендувати на отримання статусу важливого для національної економіки чи територіальних громад, щоб забронювати працівників від мобілізації, якщо вони обробляють більше 1000 га.

Відповідні "Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період" своїм наказом від 28 лютого затвердило Мінагрополітики.

"Відтепер підприємства, що обробляють понад 1000 га, на визначення важливості для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період можуть подавати заявки через ДАР", – повідомляє пресслужба міністерства.

До звернення потрібно додати копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал.

Мінагрополітики через ДАР розглядає звернення на відповідність підприємства, установи чи організації визначеним критеріям і за результатами розгляду прийматиме рішення. Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників.

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Як повідомлялося, Мінекономіки рекомендувало міністерствам і відомствам, а також місцевим органам влади до 1 березня затвердити критерії, за якими здійснюватиметься визначення критично важливих підприємств, чиї працівники можуть бути заброньовані від мобілізації.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.