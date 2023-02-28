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Новини
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Міноборони переглянуло контракти на харчування військових: яйця тепер купують вдвічі дешевше

харчування,військових

Міністерство оборони внесло зміни до скандальних договорів на закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ за каталогом у 2023 році.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, внесені 20 лютого зміни до восьми договорів передбачають зменшення терміну дій угод, зниження вартості послуги з організації харчування та цін в каталозі продукції.

"Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики", – зазначається у повідомленні.

Оприлюднені ціни на продукти харчування у каталозі значно нижчі, ніж у опублікованих у січні журналістами матеріалах, які викликали скандал у Міноборони та відставку кількох високопосадовців міністерства. Наприклад, яйця курячі вищого сорту тапер закуповують по 8,76 за штуку, а не по 17 грн.

Водночас у Міноборони уточнили, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику, включно із приготуванням страв.

"Зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради України та відповідними центральними органами виконавчої влади, як крок для забезпечення безперебійного процесу харчування ЗСУ", – додали у Міноборони.

У міністерстві також нагадали, що наразі працює Міжвідомча робоча група, яка опрацьовує питання оновлення системи закупівлі послуг харчування з метою збалансування дотримання секретності та публічного контролю за закупівлями для армії.

Читайте також: Заступник міністра оборони Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівлею харчів для військових

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Автор: 

Міноборони (974) продукти (759) закупівлі (2639) ЗСУ (380)


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Топ коментарі
+5
Міноборони переглянуло контракти на харчування військових: яйця тепер купують вдвічі дешевше Джерело: https://biz.censor.net/n3402748

А хтось казав що Шабунін дарма все це під час війни розкрив...

Мільярди будуть йти не в офшори на острови, а на лікування поранених, наприклад
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28.02.2023 15:45
+4
Як реально надають комерційні структури послуги з харчування в ЗСУ на передовій?? В ППД ще зрозуміло, а на передовій??.
Система з організації повністю відсутня, як хто зможе пристосуватися до умов… так і викручується!
Так і з пранням білизни та помивкою бійців, ремонтом «убитих» авто, пошуком і купівлею, за власні гроші, запчастин та вузлів до них!!
Цілий рік пройшов, а віз і нині там!!
А у ВРУ Стефанчук з Комітетами усе засідають та моніторять і заслуховують, а в результаті, Захисники України, за власні кошти та разом із Волонтерами, здійснюють вирішення життєвоважливих потреб забезпечення на фронті!!!
Шмигаль із урядом теж не відстає від Стефанчука методів ТУРБОНАДДУВА ….
Керівництво Рахункової разом з Антимонопольним! паралічно мовчать за проведення млрд долларів допомоги та міжнародної гуманітарки!!
Рік кривавий для прозасідавшихся в урядовому кварталі досвіду реагування та змін не дав!!
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28.02.2023 16:09
+3
Шабунін молодець,він при кожній владі владних пацюків викривав,а кожна влада на нього "бочку" котила.
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28.02.2023 23:03
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Слава Яйцям
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28.02.2023 14:52 Відповісти
У Велмарті роздріб дешевше, це велика перемога
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28.02.2023 14:53 Відповісти
Важливо вести постійний онлайн моніторинг якості харчування на місцях дислокації військових.
Так як чиновники-постачальники, командування частини, повара, звикли красти..., якщо вони не зможуть заробляти на закупівлях вони будуть обкрадати-економити на якості продуктів і кількості якими годуватимуть військових.
Тобто тут має йти контроль у зворотному напрямку, спочатку якість харчування на місцях дислокації, а вже потім ціна самих продуктів.
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28.02.2023 15:24 Відповісти
Міноборони переглянуло контракти на харчування військових: яйця тепер купують вдвічі дешевше Джерело: https://biz.censor.net/n3402748

А хтось казав що Шабунін дарма все це під час війни розкрив...

Мільярди будуть йти не в офшори на острови, а на лікування поранених, наприклад
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28.02.2023 15:45 Відповісти
Шабунін молодець,він при кожній владі владних пацюків викривав,а кожна влада на нього "бочку" котила.
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28.02.2023 23:03 Відповісти
Єдине,я так і не зрозумів, хто його кришує, чому його банально не ліквідують, людей він серйозних пресує, там є всі можливості. Не дай Боже, звісно, але все ж такі, не вірю я що він сам собі безпеку фізичну забезпечує.
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28.02.2023 23:36 Відповісти
Яйця купують дешевше, бо на них був разголос Шабуніна. А картопля залишилась по 14.9 грн, капуста залишилась по 35 грн :

https://www.mil.gov.ua/news/2023/02/28/statement-of-the-press-service-mdu/
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01.03.2023 04:05 Відповісти
Як реально надають комерційні структури послуги з харчування в ЗСУ на передовій?? В ППД ще зрозуміло, а на передовій??.
Система з організації повністю відсутня, як хто зможе пристосуватися до умов… так і викручується!
Так і з пранням білизни та помивкою бійців, ремонтом «убитих» авто, пошуком і купівлею, за власні гроші, запчастин та вузлів до них!!
Цілий рік пройшов, а віз і нині там!!
А у ВРУ Стефанчук з Комітетами усе засідають та моніторять і заслуховують, а в результаті, Захисники України, за власні кошти та разом із Волонтерами, здійснюють вирішення життєвоважливих потреб забезпечення на фронті!!!
Шмигаль із урядом теж не відстає від Стефанчука методів ТУРБОНАДДУВА ….
Керівництво Рахункової разом з Антимонопольним! паралічно мовчать за проведення млрд долларів допомоги та міжнародної гуманітарки!!
Рік кривавий для прозасідавшихся в урядовому кварталі досвіду реагування та змін не дав!!
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28.02.2023 16:09 Відповісти
Но все равно дороже на 50 процентов оптовых цен!!!
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28.02.2023 16:13 Відповісти
Ви інші ціни бачили? Асортимент наче в елітному ресторані. Вилка цін наче банктет в тому ж елітному ресторані. Чергова "перемога" зешобла з мільярдними збагаченнями. За попередні прайси ніхто не відповів. Теперішні прайси можуть похизуватись тільки зниженням цін на яйця й ідіотським асортиментом. Давайте за це рєзніку ще героя дамо. А також ордєн "за взятіє яєць"
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28.02.2023 17:19 Відповісти
"Вдвічі дешевше" - це все одно в півтора рази дорожче, ніж у роздріб.
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28.02.2023 18:58 Відповісти
Взагалі не розумію, навіщо писати про те, що купують вдвічі дешевше, чи втричі дорожче? Можно так укласти контракт, що яйця взагалі безкоштовно будуть, а головна стаття витрат - логістика, чи якійсь інші продукти. Насамперед, головне питання - яка кінцева ВАРТІСТЬ пайка на ДОБУ на одного військового, і що саме входить до нього. Якщо у старих контактах, умовно, країна витрачала 1000 грн за добу на харчування 10 військових, а зараз 1200 при цьому ж самому раціоні, чи навпаки, 900, яка різниця, скільки вартість ціх яєць вказана в контракті, 17 чи 8 гривень? І вся країна носиться з цими яйцями, як дурень з торбою, наче б то інших питань немає.
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01.03.2023 03:04 Відповісти
Саме так! Яйця вже купують дешевше, бо на них був разголос Шабуніна. А картопля залишилась по 14.9 грн, капуста залишилась по 35 грн :

https://www.mil.gov.ua/news/2023/02/28/statement-of-the-press-service-mdu/
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01.03.2023 12:21 Відповісти
Не треба заплутувати намаганням валити все в одну купу. Контроль має проходити на кожному етапі. І в кінці перевірка загального результату.
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02.03.2023 09:34 Відповісти
заходим на сайт любой сети супермаркетов и ВНЕЗАПНО узнаем что в среднем десяток яиц стоит меньше 70 грн. и это в розницу. и это уже с накруткой АТБ как перекупщика, а не у прямого производителя. так что все равно некисло карманы нагревают....
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01.03.2023 11:02 Відповісти
Цитата: "... Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає в себе: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання обʼєктів продовольчої служби (їдалень, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених в заявках місцях.

Всі ці витрати закладено у вартість, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь яких інших доплат за логістику тощо."
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01.03.2023 12:22 Відповісти
Закладена доставка у вартість кожного продукту -це дуже великі можливості для корупції відкриває. Бо це не можливо прервірити. Треба окремо рахувати виготовлення, доставку та видачу одного суточного меню для одного військового. І додавати закупочну, гуртову вартість продуктів по собівартості. Але так влада ніколи не зробить, бо не можна буде вкрасти.
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01.03.2023 13:03 Відповісти
а теперь внимание: в военных частях есть свои продовольственные службы, службы логистики, склады, служебные лица на складах, кухни, штат кухонь, службы тыла, службы транспорта, службы обеспечения гсм, и т.д. ты видимо в армии вообще некогда не служил, раз такую ху йн ю несешь. или ты резников? тогда перелогинься.
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01.03.2023 15:41 Відповісти
Трохи розслабся та не напружуйся. Я зайшов на сайт Міноборони та процитував сам документ. Я служив сорок років тому, отже те, що я тоді бачив і у чому брав участь, уже неактуальне. Я не уявляю собі, яким чином відбувається харчування воїнів на нулі, у ******** умовах. А ті популярні картинки, які циркулюють у медії не мають до реальних умов ніякого стосунку. Але дуже хочу зрозуміти, як саме.
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01.03.2023 18:04 Відповісти
честно говоря, как готовят на данный момент я не скажу. но 5 лет назад, когда мы стояли под донецком, была своя полевая кухня и палатка с столом. кашеварили свои же военные. и кстати получше гражданских в ппд. на самом передке (в окопах) скорее всего едят сухпаи. те сухпаи, которые довелось мне есть в 2018-м были вполне неплохи. уже никаких металлических консервов. 7 разных наборов блюд. даже борщ в реторт-пакетах.
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02.03.2023 10:25 Відповісти
"приготування страв у стаціонарних та польових умовах"

покажи мне этих гражданских поваров, которые варят кашу на передке под бахмутом
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01.03.2023 15:43 Відповісти
"...яйця тепер купують вдвічі дешевше." І вдвічі менші...
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01.03.2023 12:09 Відповісти
Нема куди їх зменшувати. Вони й були найменші.
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02.03.2023 10:00 Відповісти
Це - був гумор. Підтип - "саркастичний".
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02.03.2023 10:16 Відповісти
А тепер згадуємо всіх уродів які казали що не крадуть і валимо їх нахер як диверсантів рф.
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01.03.2023 12:25 Відповісти
8,8 грн за яйце. Як тепер рєзніков харчєватса буде?
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01.03.2023 13:46 Відповісти
та все равно разница с реальной стоимостью в 3 грн на штуке. но яйца не главное. опора корупции в армии - это гсм. вот там огромный полет фантазии на десятки миллиардов. яйцам даже не снилось
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01.03.2023 15:45 Відповісти
Подозреваю, что Укрнафта не национализирована, а только переведена под внешнее управление государством. Теперь власть, от лица государства, может делать всякие оборудки, результат которых, в конечном счете, окажется в кармане олигарха.
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02.03.2023 09:51 Відповісти
укрнафта и была государственной. просто часть ее принадлежала коломойскому. но меньше 50 %
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02.03.2023 10:27 Відповісти

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