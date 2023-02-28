У Нідерландах через благодійну платформу зібрали 183 мільйони євро для України

У Нідерландах благодійна платформа Giro555 зібрала понад 183 млн євро на допомогу Україні.

"Giro555 для України зібрала понад 183 млн євро. Через рік після російського вторгнення пожертви продовжують надходити", – йдеться в повідомленні, передає Укрінформ.

Зазначається, що на виручені кошти організації, що стоять за Giro555, надають постраждалим українцям, зокрема, житло та продовольчу допомогу.

Наразі витрачено 51% грошей – це допомогло більш ніж 2,8 млн людей. В основному це стосується екстреної допомоги як в Україні, так і в сусідніх країнах, серед яких Румунія, Польща, Молдова.

Згідно з проміжним звітом, три чверті грошей було витрачено в самій Україні.

Допомога варіювалася від надання тимчасового житла, ліків, продуктів харчування, чистої питної води та гігієнічних наборів, медичної та психологічної допомоги.

Організації, які надають допомогу, звітують, що зробили все можливе, щоби підготувати українців до суворої зими, адже російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі призвели до тривалих відключень електроенергії.

Минулого року у Нідерландах за три дні благодійна платформа Giro555 зібрала 9,8 млн євро на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму в 1,07 млрд євро.