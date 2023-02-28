Суд вирішив арештувати колишнього топменеджера "Укртатнафти" у праві про ухилення від податків

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків колишнім менеджментом "Укртатнафти".

Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), раніше екскерівнику "Укртатнафти" було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже у 200 млн грн.

"Але гроші внесені не були, тож суд за клопотанням детектива, погодженим з прокурором, змінив запобіжний захід на тримання під вартою строком на один місяць", – уточнили в БЕБ.

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Як повідомлялося, 1 лютого детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому в.о. першого заступника полови правління "Укртатнафти" в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.

Тоді ж БЕБ провело обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії.

Перед цим СБУ прийшла з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у справі про схеми в "Укрнафті" та "Укртатнафті" на 40 млрд грн.