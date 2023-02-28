Закон про компенсації за пошкоджене внаслідок війни житло запрацює вже в травні

Закон про компенсації за пошкоджене чи зруйноване внаслідок російської агресії проти України житло може запрацювати вже в травні поточного року.

"Закон зараз знаходиться на підписі в голови Верховної Ради, потім вирушить на підпис до президента. Законом визначено два місяці для розробки урядом відповідних нормативно-правових актів. Ми сподіваємося, що вже у травні цей закон запрацює", – розповіла народна депутатка Олена Шуляк на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Шуляк зазначила, що Кабінет міністрів, зокрема, має затвердити ціну квадратного метра для компенсації в кожному регіоні, оцінивши стан ринку житла.

За словами Шуляк, через портал "Дія" українцями подано вже 335 тис. заявок про пошкодження чи руйнування житла. Поточний обсяг заявлених руйнувань – близько 23 млн кв. м, при цьому найбільше заявлено у Донецькій, Харківській та Київській областях.

За підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла. За словами Шуляк, компенсації виплачуватимуться в порядку черги, у пріоритеті – військовослужбовці, демобілізовані, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю.

Щодо реєстру пошкодженого майна, у ньому вже зареєстровано понад 500 громад, та внесено дані про 10 тис. об'єктів.

Шуляк нагадала, що подати заявку на компенсацію можна не лише через "Дію", а й через ЦНАП, через нотаріуса, в органах соціального захисту, а також у їхніх мобільних пунктах.

Верифікацією заявок займатимуться комісії при органах місцевого самоврядування, створені в кожній громаді, де зафіксовано пошкоджене житло. Шуляк пояснила, що така комісія також зобов'язана надавати допомогу у відновленні втрачених документів про право власності на житло, взаємодіяти з іншими органами для отримання відповідних довідок, а також допомагати в оформленні судових позовів щодо поновлення чи підтвердження документів про житло на деокупованих територіях.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла закон "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ".