Іноземні інвестиції у держборг Росії впали до мінімуму за останні 10 років

Частка інвестицій нерезидентів у російські облігації федеральної позики (ОФЗ) станом на початок лютого знизилася до 9,9% – це найменше значення з 1 серпня 2012 року, коли така частка оцінювалася у 9,1%.

Номінальний обсяг ОФЗ, що належить іноземним інвесторам, на початок лютого 2023 року зменшився до 1,77 трлн рублів (при загальному обсязі ринку 17,9 трлн), тоді як на початок року він становив 1,98 трлн рублів (з 17,88 трлн), повідомляє РБК із посиланням на дані центробанку Росії.

Максимальною частка вкладень нерезидентів у ОФЗ була 1 березня 2020 року. Тоді вона зросла до 34,9% від загального обсягу випусків облігацій федеральної позики – 3,19 трлн з 9,13 трлн рублів. Після цього частка нерезидентів поступово зменшувалася на тлі суттєвого збільшення обсягів первинного розміщення державного боргу російським Мінфіном, а також через санкції проти Росії та посилення монетарної політики США.

У листопаді 2022 року частка іноземних інвесторів в ОФЗ скоротилася до 17,6% (2,74 трлн рублів), у грудні – до 13,2% (2,18 трлн), а в січні 2023 року – до 11,1% (1,97 трлн рублів).

Істотне зниження частки нерезидентів на ринку ОФЗ у листопаді та грудні ЦБ РФ пояснював переведенням російських цінних паперів з іноземних депозитаріїв у російську облікову систему.

Загальний обсяг списаних цінних паперів оцінюється у ₽1,36 трлн. Найактивніше здійснювалися примусові перекази ОФЗ – було переведено 37,7% від загального обсягу ОФЗ, які зберігаються на рахунках репо, відкритих іноземним номінальним власникам. У загальному обсязі списаних цінних паперів частка ОФЗ становила 94,4%.

Окремо варто відзначити, що майже половина обсягу цінних паперів, переведених в російську облікову інфраструктуру, належала резидентам, незважаючи на те, що враховувалася в іноземних депозитаріях, відзначали в ЦБ РФ.

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Як повідомлялося, у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільші європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки НРД, через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою. За даними Банку Росії, сума заблокованих цінних паперів, що належать російським резидентам, становить близько 6 трлн руб. ($83,61 млрд).

Контроль над міжнародними депозитаріями пояснює порівняно великі суми заморожених російських активів у Бельгії та Люксембурзі. Так, уряд Бельгії з початку вторгнення РФ в Україну заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на суму в 50,5 мільярда євро. Люксембург заморозив активи на 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб.