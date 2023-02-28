НАЗК внесло німецьку мережу гіпермаркетів Metro Cash&Carry до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

Таке рішення прийнято через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у Росії, повідомляє пресслужба Нацагентства.

"Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини", – пояснюють у НАЗК.

Так, за результатами журналістських розслідувань, стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

"Керівництво Metro Cash&Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься. Про це свідчить і визнання Metro Cash&Carry прийнятною сплату картками "Мір" (проект "Сбербанку") та реалізація нових проектів у Росії, таких як мережа продуктових магазинів "біля дому" – "Фасоль", – зазначається у повідомленні.

Дослідники діяльності Metro Cash&Carry в РФ також звертають увагу на участь компанії в "ідеологічних" російських ініціативах.

"Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в росії торгує "кувалдами Вагнера". Це той самий "атрибут" найманців з терористичної "ЧВК Вагнер", що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ЧВК, які повернулися з українського полону", – зауважують у НАЗК.

Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора, додали у Нацагентстві.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding у перелік міжнародних спонсорів війни. Для "Ашану" Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський "Ашан" сплатив $167 млн до російського бюджету.