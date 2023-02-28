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Новини
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НАЗК внесло німецьку мережу гіпермаркетів Metro Cash&Carry до переліку спонсорів війни

метро,metro

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

Таке рішення прийнято через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у Росії, повідомляє пресслужба Нацагентства.

"Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини", – пояснюють у НАЗК.

Так, за результатами журналістських розслідувань, стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

"Керівництво Metro Cash&Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься. Про це свідчить і визнання Metro Cash&Carry прийнятною сплату картками "Мір" (проект "Сбербанку") та реалізація нових проектів у Росії, таких як мережа продуктових магазинів "біля дому" – "Фасоль", – зазначається у повідомленні.

Дослідники діяльності Metro Cash&Carry в РФ також звертають увагу на участь компанії в "ідеологічних" російських ініціативах.

"Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в росії торгує "кувалдами Вагнера". Це той самий "атрибут" найманців з терористичної "ЧВК Вагнер", що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ЧВК, які повернулися з українського полону", – зауважують у НАЗК.

Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора, додали у Нацагентстві.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding у перелік міжнародних спонсорів війни. Для "Ашану" Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський "Ашан" сплатив $167 млн до російського бюджету.

Автор: 

Німеччина (1888) росія (14379) супермаркет (84) НАЗК (516)


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Топ коментарі
+4
Ви помиляєтесь. Закон порушено. З боку НАЗК. Вони займаються не своєю справою - використання коштів держбюджету не за призначенням.
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28.02.2023 21:08
+3
А чого ж так? На текстильну фабрику у Чернігові наклали арешт. А тут, у якийсь список внесли... Треба 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України". Арешт активів і так далі. Чи німців ми не кошмаримо?
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28.02.2023 19:59
+3
Ага. В доле - бабло из паРаши выкачивает, и на него Леопарды покупает.
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28.02.2023 21:15
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Всегда был голимый магазин.
Только Танюха на кассе ничего.
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28.02.2023 17:10 Відповісти
Національне агентство з питань запобігання корупції?????????????????
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28.02.2023 17:51 Відповісти
А чого ж так? На текстильну фабрику у Чернігові наклали арешт. А тут, у якийсь список внесли... Треба 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України". Арешт активів і так далі. Чи німців ми не кошмаримо?
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28.02.2023 19:59 Відповісти
"Керівництво Metro Cash&Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься. Джерело: https://biz.censor.net/n3402791

Ну що ж робити, якщо закон не порушено, пред'явити немає чого, тіки з моральної точки зору можна щось казати. Був би прийнятий закон відповідний, впевнений, німці б його виконали та не порушували.
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28.02.2023 20:18 Відповісти
Ви помиляєтесь. Закон порушено. З боку НАЗК. Вони займаються не своєю справою - використання коштів держбюджету не за призначенням.
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28.02.2023 21:08 Відповісти
А Кличко там случайно в совладельцы не затесался не знаете.
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28.02.2023 20:55 Відповісти
Ага. В доле - бабло из паРаши выкачивает, и на него Леопарды покупает.
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28.02.2023 21:15 Відповісти
А саме головне що тому Ашану з Метро від цього списку? А нічого!
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01.03.2023 00:54 Відповісти
Они предпринимали какие-то шаги в течении всех тех 8 лет, которые метро и ашан спокойно работали в Крыму, вообще не скрывая этого?
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01.03.2023 07:57 Відповісти
як діти, чесслово. а скільки ашан сплатив в бюджет України?
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01.03.2023 08:39 Відповісти
Смішно читати.
Іноземні компанії задають собі питання - чому ми маємо не працювати в Московії - коли сама Україна з нею працює?
Може спочатку транзит газу перекриєте? Не можете?
Ну тоді - або хрестик зніміть, або труси вдягніть.
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01.03.2023 09:23 Відповісти

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