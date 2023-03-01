Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Білоруссю

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом Білорусі щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду, що відбулося напередодні.

"Припинено дію угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні", – написав Мельничук.

Угода була підписала 14 грудня 1995 року в Києві.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила рішення розширити до 2 км прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю, а також визначила порядок залучення підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань щодо посилення її охорони.