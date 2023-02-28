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Литва посилить контроль за перевезенням вантажів залізницею з Білорусі та в Росію

ltg,cargo

Вантажний оператор "Литовських залізниць" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) – LTG Cargo – посилить контроль за перевезеннями вантажів, що прямують із Білорусі або в Калінінградську область (Росія), щоб запобігти обходу санкцій.

Як повідомила LTG Cargo, з 1 березня всі клієнти компанії, які перевозять вантажі з Білорусі чи Калінінградської області, повинні будуть надати додаткову детальну інформацію та документацію та повторно подати заявки на транспортування з третіх країн, передає Інтерфакс-Україна.

У разі виникнення підозр про спроби обійти санкції, а також при відмові клієнтів надати будь-які із запитаних додаткових документів, LTG Cargo зупинятиме перевезення таких вантажів.

LTG Cargo у 2022 році перевезла близько 31 млн тонн вантажів, що на 39% (на 20 млн тонн) менше, ніж у 2021 році.

У 2022 році вантажопотоки знизилися у зв'язку з оголошеними міжнародними санкціями щодо Росії та Білорусі, самостійними рішеннями окремих замовників не перевозити вантажі з цих країн, а також діями LTG Cargo щодо скорочення зв'язків із цими країнами.

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Білорусь (1588) вантажі (1313) Литва (487) росія (14379)


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