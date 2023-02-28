Путін затвердив вихід Росії з Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію

Російський президент Владімір Путін підписав закон про денонсацію Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Відповідний документ розміщено на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише місцеве видання "Коммерсант".

Путін також підписав закон, згідно з яким припиняється дія міжнародних договорів Ради Європи.

Як повідомлялося, ініціатором законопроєкту про денонсацію Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію був сам Путін.

Він пояснював це тим, що Комітет міністрів Ради Європи раніше вирішив припинити повноправне членство Росії в Групі держав проти корупції (ГРЕКО), яка здійснює моніторинг виконання конвенції. У результаті Росія позбавляється права голосу та права брати участь в обговоренні доповідей або їх прийнятті.

Наприкінці лютого 2022 року Рада Європи призупинила членство всіх представників Росії в організації у зв'язку з неспровокованим повномасштабним вторгненням в Україну. Після цього РФ заявила про вихід зі складу Ради Європи.