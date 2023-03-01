Японія збільшить видатки на оборону до рекордних $50 мільярдів на рік

Нижня палата парламенту Японії підтримала проєкт військового бюджету, який передбачає виділення рекордних для країни $50 млрд на потреби оборони у 2023 фінансовому році.

Ця сума зросте на 20% порівняно з попереднім роком, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Associated Press (AP).

При цьому загальний обсяг державного бюджету складе близько $836 млрд і ще очікує схвалення верхньої палати парламенту. Японський парламент має остаточно затвердити бюджет до кінця березня.

За даними AP, зокрема $1,55 млрд передбачено на закупівлі у США крилатих ракет Tomahawk з дальністю польоту до 1,6 тис. км. Ще $830 млн спрямують на придбання комп'ютерних програм та обладнання для запуску цих ракет, передачу технологій та тренування персоналу.

Читайте також: Японія додатково виділить Україні $5,5 мільярда, – прем’єр-міністр Кісіда

Минулого понеділка прем'єр Японії Фуміо Кісіда підтвердив, що Токіо хоче закупити 400 ракет Tomahawk.

Зростання оборонних витрат у 2023 році стане першим кроком Токіо з нарощування витрат на оборону протягом наступних п'яти років: загалом на це планують виділити близько $315 млрд. У разі виконання цього плану щорічні оборонні витрати досягнуть $73 млрд, і Японія стане третьою країною світу – після США та КНР – за розміром військового бюджету.