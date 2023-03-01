Японія збільшить видатки на оборону до рекордних $50 мільярдів на рік
Нижня палата парламенту Японії підтримала проєкт військового бюджету, який передбачає виділення рекордних для країни $50 млрд на потреби оборони у 2023 фінансовому році.
Ця сума зросте на 20% порівняно з попереднім роком, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Associated Press (AP).
При цьому загальний обсяг державного бюджету складе близько $836 млрд і ще очікує схвалення верхньої палати парламенту. Японський парламент має остаточно затвердити бюджет до кінця березня.
За даними AP, зокрема $1,55 млрд передбачено на закупівлі у США крилатих ракет Tomahawk з дальністю польоту до 1,6 тис. км. Ще $830 млн спрямують на придбання комп'ютерних програм та обладнання для запуску цих ракет, передачу технологій та тренування персоналу.
Минулого понеділка прем'єр Японії Фуміо Кісіда підтвердив, що Токіо хоче закупити 400 ракет Tomahawk.
Зростання оборонних витрат у 2023 році стане першим кроком Токіо з нарощування витрат на оборону протягом наступних п'яти років: загалом на це планують виділити близько $315 млрд. У разі виконання цього плану щорічні оборонні витрати досягнуть $73 млрд, і Японія стане третьою країною світу – після США та КНР – за розміром військового бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль