За рік кількість договорів купівлі-продажу житла в Україні скоротилася втричі, іпотечних кредитів – учетверо, – "Опендатабот"

Упродовж 2022 року нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків, що втричі менше за показник останніх років.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Починаючи з 2017, в середньому, нотаріуси посвідчували 293 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості на рік. Пік припав на 2021 рік – тоді було зареєстровано 325 174 договори.

Схожа ситуація минулоріч склалася й з купівлею-продажем землі. Кількість проданих земельних ділянок зменшилася у 2,3 раза за рік. Нотаріуси посвідчили 133 447 таких угод.

Також зазначається, що іпотечне кредитування все ще залишається недоступним, а через те – й не затребуваним українцями. У 2022 році кількість іпотечних кредитів суттєво знизилась.

"Перед початком великої війни в Україні стався "бум" іпотек для квартир та житлових будинків – нотаріуси посвідчили понад 33,6 тис. таких угод у 2021 році. За рік повномасштабного вторгнення їх кількість скоротилася учетверо – до 5,4 тис.", – йдеться у повідомленні.

При цьому, скорочення помітне навіть у порівнянні не з такими вдалими, як 2021-й, роками. У 2018-2020 роках в середньому погоджували 11 тис. угод на рік.

Приблизно така сама ситуація й з іпотеками, що стосуються земельних ділянок: в три рази менше, ніж у 2021 році та у 1,7 рада менше у порівнянні з 2018-2020 роками.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на кінець 2022 року понад 2,4 млн українців мешкали в зруйнованому або суттєво пошкодженому внаслідок російської агресії житлі.