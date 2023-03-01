Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні впали на 40%, – МЕА
Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні 2023 року впали на 38% – до $18,5 млрд порівняно з $30 млрд у січні 2022 року.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані, надані Міжнародним енергетичним агентством.
Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив виданню, що західні санкції проти російських енергоносіїв досягли своєї мети – стабілізували нафтові ринки та скоротили нафтогазові доходи Москви.
"Ми очікуємо, що зниження доходів (РФ, – ред.) від нафти та газу буде різкішим у найближчі місяці. І ще більш різким у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", – наголосив він.
Reuters нагадує, що у 2022 році нафтогазові доходи Москви становили близько 11,6 трлн рублів ($154,68 млрд). У зв'язку з цим Росія для фінансування бюджетних видатків "була змушена розпочати продаж міжнародних резервів", щоб покрити дефіцит, який виріс на тлі її повномасштабної агресії в Україні.
У грудні 2022 року почало діяти ембарго Євросоюзу на постачання нафти з Росії морем. Тоді ж ЄС запровадив санкції щодо експорту до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. Окрім ЄС, обмеження на імпорт російської нафти запровадили також США та Велика Британія.
У грудні ж була встановлена стеля на російські нафтові поставки на рівні $60 за барель. 5 лютого набули чинності аналогічні обмеження щодо нафтопродуктів із Росії. Для них встановлено дві стелі: на рівні $100 за барель (для дизельного палива та інших дорогих нафтопродуктів під час продажу третім країнам) та $45 за барель (для більш дешевих нафтопродуктів).
Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на цінову стелю, за яким забороняються поставки за контрактами з таким обмеженням.
Через скорочення доходів Мінфін та Центробанк РФ у січні вперше з весни 2020 року повернулися до продажу валюти на внутрішньому ринку. Крім того, в уряді обговорюється "одноразовий добровільний внесок" бізнесу до бюджету.
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