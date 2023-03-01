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Новини
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Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні впали на 40%, – МЕА

нафта,російська

Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні 2023 року впали на 38% – до $18,5 млрд порівняно з $30 млрд у січні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані, надані Міжнародним енергетичним агентством.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив виданню, що західні санкції проти російських енергоносіїв досягли своєї мети – стабілізували нафтові ринки та скоротили нафтогазові доходи Москви.

"Ми очікуємо, що зниження доходів (РФ, – ред.) від нафти та газу буде різкішим у найближчі місяці. І ще більш різким у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", – наголосив він.

Reuters нагадує, що у 2022 році нафтогазові доходи Москви становили близько 11,6 трлн рублів ($154,68 млрд). У зв'язку з цим Росія для фінансування бюджетних видатків "була змушена розпочати продаж міжнародних резервів", щоб покрити дефіцит, який виріс на тлі її повномасштабної агресії в Україні.

У грудні 2022 року почало діяти ембарго Євросоюзу на постачання нафти з Росії морем. Тоді ж ЄС запровадив санкції щодо експорту до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. Окрім ЄС, обмеження на імпорт російської нафти запровадили також США та Велика Британія.

У грудні ж була встановлена стеля на російські нафтові поставки на рівні $60 за барель. 5 лютого набули чинності аналогічні обмеження щодо нафтопродуктів із Росії. Для них встановлено дві стелі: на рівні $100 за барель (для дизельного палива та інших дорогих нафтопродуктів під час продажу третім країнам) та $45 за барель (для більш дешевих нафтопродуктів).

Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на цінову стелю, за яким забороняються поставки за контрактами з таким обмеженням.

Через скорочення доходів Мінфін та Центробанк РФ у січні вперше з весни 2020 року повернулися до продажу валюти на внутрішньому ринку. Крім того, в уряді обговорюється "одноразовий добровільний внесок" бізнесу до бюджету.

Автор: 

доходи (471) нафта (4832) росія (14379) МЕА (73)


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Топ коментарі
+3
Тому і стали пищати венгри і китайчики про перемир'я
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01.03.2023 10:50
+2
Холопы не заметят. 40% от ничего это по прежнему ничего. А вот бояре поднапрягутся слегка. По кому ударит, так это по шлюхам, которых московиты за нефтедоллары скупали по всему миру.
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01.03.2023 10:53
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Тому і стали пищати венгри і китайчики про перемир'я
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01.03.2023 10:50 Відповісти
Холопы не заметят. 40% от ничего это по прежнему ничего. А вот бояре поднапрягутся слегка. По кому ударит, так это по шлюхам, которых московиты за нефтедоллары скупали по всему миру.
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01.03.2023 10:53 Відповісти
Майже вполовину? Це добре. Але ще є куди рости аж доки росіяни не почнуть мастити нафту на *** без солі і газом занюхувати.
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01.03.2023 11:00 Відповісти
Ага ГТС перекройте
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01.03.2023 11:10 Відповісти
бред кацапский
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01.03.2023 13:15 Відповісти
Непогано. Но все ж найкращі санкції це ракетні удари та удари дронами камікадзе. І чим дронів та ракет більше, і головне чим вони дешевші, тим вони ефективніші. Треба спамити ними і тоді економіка рф загнеться, а рф розвалиться на***.
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01.03.2023 12:13 Відповісти
рашка большая далековато все накрывать - нужно гасить близлежащие обьекты в первую очередь
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01.03.2023 13:17 Відповісти
Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні 2023 року впали на 38% Джерело: https://biz.censor.net/n3402902

Це з врахуванням несподіваного та загадкового росту экспорту " казахської " та "індійської" нафти, доходи від продажу якої не підпадають під санкції?

Казахстанский экспорт в 2022-м достиг $84,4 млрд, прибавив к итогу предыдущего года 39,9%.
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01.03.2023 16:39 Відповісти

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