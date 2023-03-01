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Ринок нових авто у лютому впав майже вдвічі, але попит на преміальні бренди зростає, – "Укравтопром"

toyota

Упродовж лютого 2023 року в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто, що майже вдвічі менше, ніж у лютому 2022 року. У порівнянні з січнем 2023 року падіння становило 8%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Toyota – 351 реєстрація, що на 50% менше, ніж торік. Другою за кількістю отриманих номерів була марка Volkswagen – 255 штук (-9%). Трійку лідерів замикає BMW, яка збільшила продажі на 65% – 221 авто.

На четвертій сходинці розмістилися Mercedes-Benz та Hyundai, по 211 авто у кожній (+17% та -38% відповідно).

Замикає п’ятірку лідерів лютого Renault – 201 автівка (-69%).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 174 реєстрації.

Загалом із початку року вітчизняний автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше ніж за аналогічний період 2022 року.

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авто (4164) продаж (2087)


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01.03.2023 11:10 Відповісти

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