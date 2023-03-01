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Новини
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"За інтенсивність праці": майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу

вр,зарплата,нардеп

Майже всі депутати Верховної Ради, 396 з 415, отримали 100%-надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на відповідь апарату ВР.

Зазначається, що середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48,8 тис. грн. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження.

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тис. грн та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тис. грн.

Найменше виплатили депутату з групи "Довіра" Валерію Лунченку – 4,9 тис. грн і виключеному з фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському – 5 тис. грн.

Водночас із тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 взагалі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ.

Ще двоє нардепів, позбавлений мандата від ОПЗЖ Андрій Аксьонов і Сергій Шахов з групи "Довіра" не отримали зарплату, але отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження відповідно.

Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 млн грн – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 млн грн.

Автор: 

ВР (2889) зарплата (1133)


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Топ коментарі
+42
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01.03.2023 10:57
+35
Ця так звана інтенсивність - чистішої води хабар за лояльність та використовується на всіх державних посадах! Треба судити тих хто це придумав та користується нашими грошима!
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01.03.2023 10:57
+28
Ну а нам теж підвищать...... ціну на електроенергію. Все справедливо десь потрібно брати гроші на їх підвищення.
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01.03.2023 11:00
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Боневтікли.
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01.03.2023 16:43 Відповісти
викликайте зелю він як в цьому кіно прийде і всіх постреляє, він ще не забув як з УЗІ стреляти? А ми будемо спостєригати як у него це ловко війшло. І це як у кіно, все наше життя як в кіно.
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01.03.2023 17:21 Відповісти
А я пропоную виплатити всім пенсіонерам грошову допомогу в розмірі пенсії за "інтенсивність відпочинку". Особливо "інтенсивно" пенсіонери відпочивали в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Харкові, Бахмуті та в багатьох інших містах і селах...
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01.03.2023 17:42 Відповісти
Дивлячись на їх рила вгодовані, особливо служок та Стефанчука-Зеленського гроші пішли не за цільовим призначенням!!!
А можливо, Стефанчук дав гроші нардепам для закупівлі дронів Захисникам України!!!
Якщо по 52 млрд грн виводити за рік під час ВОЄННОГО СТАНУ, тоді Шмигаля треба арештовувати РАЗОМ із челяддю держСекретарів!!
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01.03.2023 18:11 Відповісти
шо..повіситься скоріш аніж щось дасть на зсу
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01.03.2023 20:05 Відповісти
Животных нужно кормить, иначе подохнут.
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01.03.2023 18:28 Відповісти
Щирі https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya-podruhu/ привітання з днем народження подрузі
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02.03.2023 20:12 Відповісти
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