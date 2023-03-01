Російський рубль оновив мінімум за десять місяців через зниження цін на енергоносії

Західні санкції, скорочення доходів від енергоносіїв і високі воєнні витрати чинять тиск на російську валюту. Рубль впав до мінімуму за десять місяців, втративши близько 20% своєї вартості з початку грудня.

Як пише Financial Times, валюта торгується на рівні 75 руб./$, передає Forbes.

За словами аналітиків, за наявності контролю за рухом капіталу та зовнішньої торгівлі валютою вартість валюти більше не відображає перспективну оцінку стану економіки.

"Торгівельні потоки стали основним фактором руху рубля", – сказала головна економістка BCS Global Markets Наталія Лаврова.

Валюта торгується на рівні близько 75 руб./$, від піку в 50 руб./$, досягнутого наприкінці липня, і приблизно на рівні, на якому вона була до повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

За даними Bloomberg, після початку війни він впав приблизно до 140 руб./$ після введення санкцій, а потім відновився після підвищення процентних ставок до 20% та запровадження контролю за рухом капіталу.

Зниження курсу валюти цього року викликано зниженням доходів від енергоносіїв внаслідок західних санкцій щодо експорту російської нафти, зокрема цінової межі в $60 за барель, запровадженого ЄС у грудні.

Падіння рубля стримується тим, що центральний банк продає авуари в юанях зі свого фонду національного добробуту відповідно до свого "правила бюджету": коли доходи від енергетики нижчі, ніж очікувалося, банк продає активи з фонду, щоб покрити різницю.

Водночас більш слабкий рубль дає Росії більш високі доходи від експорту, оскільки доходи від енергоносіїв вона отримує переважно у доларах та євро, а державні витрати переважно здійснюються у місцевій валюті.

"Коли курс падає на один рубль, бюджет отримує додаткові 120 млрд руб.", – уточнила Лаврова.

Тож, недавнє падіння не обовʼязково є поганою новиною для РФ. Проте надто слабка валюта створює ризики для інфляції – через дорожчий імпорт – і фінансову стабільність, оскільки викликає попит на ліквідність, йдеться у звіті аналітиків Kyiv School of Economics.