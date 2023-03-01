Уряд запропонує великим рітейлерам брати участь у тендерах на забезпечення військових харчами

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко запропонувала торговельним мережам брати участь у тендерах Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі представників міністерства, Офісу президента та найбільших торговельних мереж.

Під час зустрічі сторони обговорювали поточний стан продуктової роздрібної галузі та можливості забезпечення продовольством Збройних Сил України.

"Держава зацікавлена в тому, щоб великі торговельні мережі брали участь у постачанні продовольства для армії. Зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах. Оскільки ці товари вже є у вас в асортименті, потрібно вирішити питання логістики. Наше спільне завдання – забезпечити безперебійне постачання армії продуктами харчування", – підкреслила Юлія Свириденко.

Представники ритейлу погодилися, що для них це цікава пропозиція, але наголосили, що вона потребує подальшого детального опрацювання.

Під час зустрічі обговорили й інші проблемні питання галузі, зокрема законодавчі ініціативи, що стосуються роздрібної торгівлі, відносини з виробниками, кадровий резерв, кредитні програми, правила продажу алкогольних напоїв.

Також сторони обговорили актуальні питання щодо цінового регулювання та вирішення проблем зменшення заборгованості перед постачальниками.