Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор. Це була найбільша логістична операція

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Як наголосили в Міненерго, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс оперативно відреагував на прохання української сторони щодо необхідності такого потужного трансформатора.

Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.