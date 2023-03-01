Війна руйнує російську економіку більше за пандемію. Роздрібна торгівля впала до мінімуму з 2015 року, – Bloomberg

В РФ продовжують скорочуватися роздрібні продажі, і падіння вже триваліше, ніж зниження під час глобальної пандемії, попри прогнози Владіміра Путіна про зростання в усіх напрямках цього року.

Як пише Bloomberg, спад свідчить про "постійне падіння" рівня життя, що подібно до зубожіння та рекордного скорочення роздрібних продажів у роки після анексії Криму в 2014 році, передає Forbes.

Споживчий сектор становить близько половини економіки.

Хоча панічні купівлі підтримали споживання протягом кількох тижнів після вторгнення рік тому, з того часу воно стабілізувалося глибоко нижче за нуль і залишалося там до початку цього року. За прогнозами Bloomberg, витрати домогосподарств знижуватимуться щоквартально у 2023 році.

Дані, які мають бути представлені 1 березня, покажуть, що роздрібні продажі у січні скоротилися приблизно на 10,7% порівняно з минулорічними продажами, падаючи 10-й місяць поспіль, що довше, ніж їхнє падіння у розпал пандемії у 2020-му.

Економістка Ольга Біленька вважає, що роздрібна торгівля минулого року продемонструвала різкий спад з 2015-го, скоротившись на 6,7% у реальному вираженні.

"Рівень життя російських споживачів досяг піку у 2014 році і так і не відновився. Торік санкції скоротили оборот роздрібної торгівлі на 10,5%, відкинувши його назад більш ніж на десятиліття", – заявив економіст Олександр Ісаков.

Незважаючи на те що уряд вклав величезні стимули в економіку, а безробіття перебуває на рекордно низькому рівні, домогосподарства стають дедалі ощадливішими.

Зміни в споживчих перевагах також дають уявлення про труднощі, з якими стикаються росіяни. Опитування, проведене державним соціологічним центром наприкінці 2022 року, показало, що понад третину росіян почали заощаджувати на їжі.

Економісти Банку Росії вважають, що наказ Путіна про мобілізацію підірвав довіру споживачів та ділову активність і, ймовірно, чинитиме тиск на економіку протягом кількох місяців. Витрати на мобілізацію Росії та вплив західних санкцій можуть призвести до провалу в прогнозах уряду щодо бюджету та виснаження резервів Москви до найнижчого рівня за останні роки.