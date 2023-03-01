Ціна на російську нафту знову опустилася нижче $50 за барель, за рік вона впала майже вдвічі

Середня ціна на російську нафту Urals у лютому 2022 року склала $49,56 за барель, що в 1,86 раза менше, ніж у лютому 2022 року ($92,15 за барель).

Як повідомляв російський Мінфін, за період з 15 січня по 14 лютого середня ціна бареля Urals становила $50,51, тож наприкінці лютого вона знизилась.

За підсумками перших двох місяців року середня ціна бареля Urals склала $49,52, тоді як у січні-лютому 2022 року вона становила $88,89 за барель.

Як повідомлялося, за даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

За даними Росстату середня собівартість видобутку нафти у Росії 2022 року збільшилася на 19% – до 24,6 тис. рублів за тонну або близько $50 за баррель (з урахуванням середнього за рік курсу рубля).

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Раніше Росія заявила, що скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д), або приблизно на 5% видобутку, у березні після встановлення Заходом граничних цін на російську нафту й нафтопродукти.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки". Цей механізм дозволяє західним компаніям надавати послуги для її транспортування лише, якщо її ціна менша $60 за барель.