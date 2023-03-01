МАГАТЕ понад три тижні не може змінити своїх експертів на окупованій Запорізькій АЕС

МАГАТЕ вже більше трьох тижнів не може провести ротацію своїх експертів, які знаходяться на майданчику окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляється на сайті агентства.

Він висловив надію, що ротацію вдасться провести до кінця цього тижня і закликав усі залучені сторони до конструктивних зусиль у цьому напрямку.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, напередодні доповіли, що чули близько 20 "детонацій" в районі станції і протягом останніх тижнів кількість обстрілів зростає.

"Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції", – сказав Гроссі, наголосивши, що він продовжує дипломатичні зусилля для узгодження та впровадження зони безпеки на ЗАЕС якнайшвидше.

Він також вказав на нестабільність зовнішнього електропостачання ЗАЕС, яка наразі отримує електроенергію для підтримки ядерної безпеки єдиною з чотирьох ліній електропередачі.

Водночас Гроссі повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі, з якого вода надходить у ставок-охолоджувач на ЗАЕС, останніми тижнями стабілізувався.

Наразі п'ять груп МАГАТЕ, присутніх на українських АЕС, продовжують контролювати ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на всіх п'яти майданчиках для забезпечення ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.